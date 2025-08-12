إعلان

ضبط 5 أطنان أسماك فاسدة في كفر الشيخ قبل تحويلها لفسيخ

03:05 م الثلاثاء 12 أغسطس 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    ضبط 5 أطنان أسماك فاسدة في كفر الشيخ قبل تحويلها لفسيخ
  • عرض 9 صورة
    ضبط 5 أطنان أسماك فاسدة في كفر الشيخ قبل تحويلها لفسيخ
  • عرض 9 صورة
    ضبط 5 أطنان أسماك فاسدة في كفر الشيخ قبل تحويلها لفسيخ
  • عرض 9 صورة
    ضبط 5 أطنان أسماك فاسدة في كفر الشيخ قبل تحويلها لفسيخ
  • عرض 9 صورة
    ضبط 5 أطنان أسماك فاسدة في كفر الشيخ قبل تحويلها لفسيخ
  • عرض 9 صورة
    ضبط 5 أطنان أسماك فاسدة في كفر الشيخ قبل تحويلها لفسيخ
  • عرض 9 صورة
    ضبط 5 أطنان أسماك فاسدة في كفر الشيخ قبل تحويلها لفسيخ
  • عرض 9 صورة
    ضبط 5 أطنان أسماك فاسدة في كفر الشيخ قبل تحويلها لفسيخ
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن المحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين في كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، ضبط حملة مشتركة كميات كبيرة من الأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي وجاري استخدامها في عمل "فسيخ" في نطاق مدينة فوه.

وكشف وكيل وزارة التموين في كفر الشيخ، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، عن ورود معلومات عن وجود كميات من الأسماك غير صالحة للاستخدام الآدمي وجاري استخدامها لعمل الفسيخ في أحد المخازن بمركز فوه.

وأكد أنه جرى تشكيل حملة مشتركة ضمت إدارة تموين فوه، ومباحث التموين، والطب البيطري في كفر الشيخ فيما ضمت الحملة في عضويتها كلا من الدكتور محمد الجوهري، مدير إدارة تموين فوه، والدكتور عصام منيسي، مدير إدارة فوه البيطرية وذلك لمداهمة المخزن وضبط المخالفات فيه.

وقال الهابط، إن الحملة أسفرت عن ضبط 5 أسماك غير صالحة للاستخدام الآدمي كان جاري تجهيزها لتصنيع الفسيخ وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجاري العرض على النيابة لاعمال شئونها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ضبط 5 أطنان أسماك فاسدة أسماك فاسدة في كفر الشيخ ضبط أسماك فاسدة قبل تحويلها لفسيخ وكيل التموين بكفر الشيخ ضبط أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
طقس الساعات المقبلة.. كتل شديدة الحرارة وأمطار على 6 مناطق
وفاة الدكتور علي مصيلحي وزير التموين السابق