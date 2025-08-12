ضبط 5 أطنان أسماك فاسدة في كفر الشيخ قبل تحويلها لفسيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن المحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين في كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، ضبط حملة مشتركة كميات كبيرة من الأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي وجاري استخدامها في عمل "فسيخ" في نطاق مدينة فوه.

وكشف وكيل وزارة التموين في كفر الشيخ، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، عن ورود معلومات عن وجود كميات من الأسماك غير صالحة للاستخدام الآدمي وجاري استخدامها لعمل الفسيخ في أحد المخازن بمركز فوه.

وأكد أنه جرى تشكيل حملة مشتركة ضمت إدارة تموين فوه، ومباحث التموين، والطب البيطري في كفر الشيخ فيما ضمت الحملة في عضويتها كلا من الدكتور محمد الجوهري، مدير إدارة تموين فوه، والدكتور عصام منيسي، مدير إدارة فوه البيطرية وذلك لمداهمة المخزن وضبط المخالفات فيه.

وقال الهابط، إن الحملة أسفرت عن ضبط 5 أسماك غير صالحة للاستخدام الآدمي كان جاري تجهيزها لتصنيع الفسيخ وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجاري العرض على النيابة لاعمال شئونها.