محافظ جنوب سيناء يصدق على المرحلة الثانية لتنسيق الثانوي العام والفني

جنوب سيناء – رضا السيد:

صدّق الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، على مقترح المرحلة الثانية للحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام والفني للعام الدراسي 2025 - 2026، وذلك استجابةً لمطالب أولياء الأمور، وذلك في إطار حرصه على تلبية رغبات أولياء الأمور ومراعاة مصلحة الطلاب.

وشمل القرار النزول بدرجات القبول بالثانوي العام، 220 درجة بجميع الإدارات التعليمية فيما عدا مدن "أبو زنيمة، دهب، شرم الشيخ"، وبلغ التنسيق بمدينة أبوزنيمة 225 درجة، و215 درجة بمدينة دهب، و210 درجة بمدينة شرم الشيخ.

وتنسيق القبول بالثانوي الصناعي 180 درجة بطور سيناء، و 173 درجة برأس سدر، و 155 درجة بدهب، و140 درجة بمدن "أبو زنيمة، أبو رديس، نويبع".

وتنسيق القبول بالثانوي التجاري 185 درجة بمدينة أبو رديس، و 160 درجة بطور سيناء، و150 درجة بمدينتي شرم الشيخ ورأس سدر، و140 درجة بمدن سانت كاترين ونويبع.

وتنسيق الثانوي الفندقي 145 درجة بمدينة طور سيناء، و 140 درجة بدهب، وتنسيق الثانوي الزراعي 180 درجة بنويبع، و140 درجة بباقي الإدارات التعليمية.

كما نص القرار على قبول جميع الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية الراغبين في الالتحاق بنظام الخدمات بالمرحلة الثانوية العامة بمجموع 200 درجة بمدرسة الشهيد محمود ناجي الثانوية العسكرية بطور سيناء، و 190 درجة بمدرسة جيل أكتوبر الثانوية المشتركة بشرم الشيخ ومدرسة علي بن أبي طالب الثانوية المشتركة بدهب، إضافةً إلى قبول الطلاب بنظام الخدمات بالمرحلة الثانوية الفنية التجارية بمجموع 140 درجة بإدارة شرم الشيخ التعليمية.

وأكد المحافظ أن تنسيق الطلاب يجري داخل الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، ولا يجوز التحويل أو الالتحاق بإدارة تعليمية أخرى، مشددًا على أن القرار يهدف إلى إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب لاستكمال تعليمهم بما يخدم الصالح العام.