سوهاج- عمار عبدالواحد:

أعلن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، بدء أعمال رصف الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية بمركز ومدينة المنشاة لأول مرة منذ 26 عاما، الأمر الذي طال انتظاره خاصة لعدم وجود خدمات الصرف الصحي وبعض المرافق الحيوية بالمركز على مدار عقود.

وأوضح محافظ سوهاج أن المشروع يأتي في إطار الاعتماد المالي الإضافي البالغ 150 مليون جنيه لرصف الطرق الأشد احتياجًا، والذي تم توفيره بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، لتغطية احتياجات شوارع وطرق الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة من أعمال الرصف، خاصة التي تم الانتهاء من أعمال المرافق بها، مما يساهم في رفع كفاءة البنية التحتية، وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة، ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

ومن جانبه أوضح المهندس حاتم عمر مدير مديرية الطرق بسوهاج، أنه جاري أعمال الرصف بداية من ميدان الشهداء وحتى مدخل المنشأة البحري بطول 6 كم، وكذلك متابعة أعمال الرصف بداية من ميدان الشهداء مرورا بالعسيرات والقرى التابعة، وصولا إلى مصنع سكر جرجا بطول 8 كيلو متر، مما يمثل طريقا محوريا يربط بين المنشاة والعسيرات وجرجا وييسر الحركة المرورية لرفع العبء عن كاهل المواطنين، ويسهل حركة التنقل إلى المصنع ويوفر على العمالة الوقت والجهد.

وأضاف أنه جاري العمل في تطوير كورنيش ترعة نجع حمادي، وإنشاء ممشى ومتنزه وحديقة للأهالي على ترعة نجع حمادي الرئيسية كمتنفس طبيعي لهم، لافتا إلى المتابعة المستمرة والعمل على رصف أي من الشوارع فور انتهاء أعمال المرافق بها .