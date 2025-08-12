إعلان

إصابة 30 شخصًا في حادث تصادم على طريق "أسيوط – البحر الأحمر" -صور

09:34 ص الثلاثاء 12 أغسطس 2025
    حادث تصادم على طريق ''أسيوط – البحر الأحمر
    حادث تصادم على طريق ''أسيوط – البحر الأحمر
    حادث تصادم على طريق ''أسيوط – البحر الأحمر
أسيوط ـ محمود عجمي:

أُصيب 30 شخصًا صباح اليوم الثلاثاء، إثر حادث تصادم بين أتوبيس تابع لشركة شرق الدلتا وسيارة نصف نقل، على طريق أسيوط – البحر الأحمر الصحراوي الشرقي، في نطاق مدينة أسيوط الجديدة، باتجاه مدينة الرحاب.

وتابع اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، تطورات الحادث لحظة بلحظة، حيث أسفر التصادم عن انقلاب الأتوبيس، وإصابة الركاب بإصابات تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة، وتم نقلهم جميعًا إلى مستشفى أسيوط الجديدة، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وكانت غرفة عمليات المحافظة تلقت بلاغًا بالحادث، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع التصادم، كما تم رفع آثار الحادث من الطريق لتيسير الحركة المرورية.

ووجّه المحافظ وكيل وزارة الصحة بسرعة تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاج اللازم للمصابين، ورفع درجة الاستعداد داخل المستشفى، كما كلف مديرية التضامن الاجتماعي بتقديم الدعم اللازم للمتضررين، والتنسيق مع الجهات المعنية من خلال غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبيان ملابسات الحادث.

