لجذب السياحة.. حديقة عملاقة وخدمات جديدة بقلب دهب (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

في خطوة تهدف إلى تغيير وجه مدينة دهب، كشفت محافظة جنوب سيناء عن خطة طموحة لإنشاء حديقة مركزية ومناطق خدمات متكاملة على مساحة إجمالية تبلغ 25 فدانًا، وذلك لرفع مستوى معيشة المواطنين وتعزيز الجاذبية السياحية للمدينة.

تنمية شاملة برؤية عالمية

جاء الإعلان خلال اجتماع بين اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، ووفد من وزارة التنمية المحلية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات). ويأتي هذا المشروع ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ويهدف إلى خلق فرص عمل جديدة وتحسين جودة الحياة.

توازن بين التطوير ومصالح المواطنين

أكد المحافظ على أهمية البدء الفوري في التنفيذ، مشددًا على ضرورة تحقيق التوازن بين أهداف الدولة التنموية والحفاظ على مصالح المواطنين.

وأشار إلى أن المشروع يستجيب لمطالب الأهالي، حيث سيتم إنشاء حديقة مركزية على مساحة 15 فدانًا، ومنطقة خدمات على مساحة 10 أفدنة.

ومن المقرر أن يجري الوفد بزيارة ميدانية إلى دهب لوضع التصورات التنفيذية النهائية للمشروعات التي ستحقق تنمية متكاملة للمدينة.