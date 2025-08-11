إعلان

قيادات تعليم السويس تودّع المدير السابق بممر شرفي تكريمًا لجهوده

08:48 م الإثنين 11 أغسطس 2025
    احتفاء بمدير التعليم ومرر شرفي تقديرا له
    ممر شرفي لمدير التربية والتعليم
    جانب من الاحتفالية
السويس - حسام الدين أحمد:

نظمت قيادات مديرية التربية والتعليم بالسويس، اليوم، حفل تكريم للدكتور ياسر محمود، وكيل الوزارة السابق، وسط ممر شرفي تقديرًا لجهوده في تحسين جودة التعليم خلال فترة عمله.

وكان الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد قرر نقل الدكتور ياسر محمود من منصبه في السويس لتولي منصب مدير عام الإدارة العامة للأمن بالوزارة، وذلك ضمن حركة التنقلات الأخيرة لمديري المديريات، كما كلفت الوزارة سماح محمد بإدارة مديرية السويس التعليمية.

وقدم مجلس أمناء التعليم بالمحافظة درع شكر وتقدير لمدير المديرية السابق، وقال إبراهيم عبدالله، رئيس المجلس، إن فترة تولي الدكتور ياسر محمود، رغم قصرها التي لم تتجاوز تسعة أشهر، شهدت إنجازات عديدة.

وألقى المشاركون في الحفل كلمات أعربوا فيها عن شكرهم وامتنانهم لما قدمه محمود، مؤكدين دعمه الدائم للمواقف التي تصب في مصلحة الطلاب.

واختتم الحفل بكلمة للدكتور ياسر محمود شدد فيها على أهمية الحفاظ على روح الأخوة والمحبة في العمل، مثنيًا على خبرة القيادة الجديدة لتعليم السويس، ومتمنيًا لها وللتعليم في المحافظة دوام النجاح والتوفيق.

