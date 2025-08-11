بأقل من ثلث السعر.. جنوب سيناء تدعم مزارعيها بـ300 طن أسمدة (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

في خطوة استراتيجية لزيادة الرقعة الزراعية وتشجيع زراعة القمح، بدأت مديرية الزراعة بجنوب سيناء توزيع 300 طن من الأسمدة المدعمة على المزارعين، بسعر يبلغ 265 جنيهًا للشيكارة، في ضربة قوية للسوق السوداء التي يصل فيها السعر إلى 1000 جنيه.

وأوضح المهندس عابدين علي، وكيل وزارة الزراعة، أن الهدف من توفير هذه الأسمدة منخفضة التكلفة هو تحفيز المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح، الذي من المتوقع أن تبدأ زراعته في شهر نوفمبر المقبل.

وأكد المهندس ثروت العزازي، مدير الإدارة الزراعية بطور سيناء، أن هذه الكمية تمثل حصة المحافظة من الدعم الحكومي، وقد جرى توزيعها بالتساوي بين مدينتي طور سيناء ورأس سدر، بواقع 150 طنًا لكل مدينة.

وأشار إلى أن هذا السعر المدعوم (265 جنيهًا) يمثل دعمًا حقيقيًا للمزارع مقارنة بسعر السوق السوداء الذي يقارب ألف جنيه للشيكارة.