مصرع رجل وطفل في حادث مروع بصحراوي سوهاج (صور)

سوهاج - عمار عبدالواحد:

في حادث مأساوي على الطريق الصحراوي الغربي، لقي رجل وطفل مصرعهما، بينما نجا السائق بإصابات متفرقة، في انقلاب سيارة نصف نقل كانوا يستقلونها بدائرة مركز شرطة جهينة في سوهاج.

تلقت مديرية أمن سوهاج إخطارًا بالواقعة، وبالانتقال والفحص تبين أن الحادث أسفر عن مصرع كل من محمد عفيفي السيد، البالغ من العمر 51 عامًا، والطفل محمد حسن عابدين، الذي لم يتجاوز الثامنة من عمره. كما أصيب سائق السيارة، ممدوح عبد الباسط عبد الودود، البالغ من العمر 33 عامًا.

هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم نقل جثماني المتوفين إلى مشرحة المستشفى المركزي، بينما نُقل المصاب إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم.

وقد تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.