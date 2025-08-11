إعلان

كاميرات المراقبة تكشف لحظة دهس 9 أشخاص بكورنيش الإسكندرية (صور)

04:32 م الإثنين 11 أغسطس 2025
الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

أمرت جهات التحقيق في الإسكندرية بالتحفظ على كاميرات المراقبة والمركبة المتسببة في حادث مروع، أسفر عن مصرع شخصين وإصابة سبعة آخرين، إثر اصطدام سيارة ميكروباص بالمارة على كورنيش منطقة الشاطبي.

كما قررت النيابة حبس السائق المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وأصدرت تصاريح الدفن لضحايا الحادث، لتسليم الجثمانين إلى ذويهما ونقلهما إلى القاهرة.

وأظهرت كاميرات المراقبة لحظة اصطدام الميكروباص بمجموعة من المارة، كانوا من أسرتين قدمتا من محافظة القاهرة لقضاء عطلة صيفية بالإسكندرية. ووفقًا للتحريات، فقد توقفت الأسرتان في منطقة الشاطبي بانتظار أحد السماسرة لتجهيز وحدات المصيف، وخلال عبورهم الطريق لالتقاط صور تذكارية أمام البحر، حاول أحد أفرادهم إيقاف حركة المرور لتأمين العبور، إلا أن ميكروباص أجرة قادم بسرعة زائدة صدمهم بقوة.

أسفر الحادث عن وفاة علي عبد الحليم عبد الحميد (50 عامًا) وهيام صلاح مرسي السيد (47 عامًا)، وإصابة سبعة آخرين بإصابات تراوحت بين الكسور المضاعفة، واشتباه نزيف بالمخ، وكسور بالفقرات، وجروح قطعية.

انتقلت قوات الأمن والمرور، يرافقها ست سيارات إسعاف، إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى الرئيسي الجامعي "الأميري" لتلقي العلاج، فيما تم نقل الجثامين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر المحضر رقم 18356 لسنة 2025 جنح باب شرقي، وجارٍ استكمال التحقيقات.

الإسكندرية سيارة ميكروباص كورنيش الإسكندرية منطقة الشاطبي
