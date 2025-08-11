جامعة الجلالة: نوفر بيئة متكاملة لا تقتصر فقط على الجانب الأكاديمي

السويس- حسام الدين أحمد:

قال الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة إن الجامعة حريصة على توفير بيئة متكاملة تدعم الطالب أكاديميًا ومعيشيًا، وإن السكن الجامعي لا يقتصر فقط على مكان للإقامة، بل هو جزء من تجربة تعليمية وإنسانية متكاملة، تهدف الجامعة من خلالها إلى بناء مجتمع طلابي صحي وآمن ومحفز على الإبداع والتفوق.

وتابع أن الجامعة أجرت تحديث وتوسعة خدمات السكن الجامعي والنقل، بما يتماشى مع أعلى المعايير العالمية في جودة الحياة الجامعية، وتأتي هذه الخطوة في سياق رؤية الجامعة نحو تقديم تجربة جامعية فريدة لا تقتصر فقط على الجانب الأكاديمي، بل تمتد لتشمل كل جوانب الراحة والدعم النفسي والاجتماعي للطلاب.

وأكد الشناوي خلال تصريحات صحفية أن الجامعة توفر هذا العام سكن جامعة لعدد 8500 طالب وطالبة، لضمان أعلى درجات الأمان والخصوصية، يشمل كافة الخدمات الكهرباء، المياه، الإنترنت، تنظيف الغرف والمباني، وصيانة المرافق، مما يجعلها خيارًا مميزًا من حيث القيمة مقابل الخدمة.

وأوضح الدكتور إيهاب حسانين، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، أن هناك اهتمام بتعزيز البيئة المعيشية للطلاب، حيث لا تركز فقط على القاعات الدراسية، بل تهتم بتجربة الطالب الشاملة.

وقال الدكتور حسانين إن الجامعة لا تعلم فقط، بل تُربى وتبني شخصية متكاملة، لذلك توفر مرافق متعددة تدعم الأنشطة الرياضية والثقافية، منها ملاعب كرة قدم وسلة وتنس وبادل، إلى جانب صالات رياضية حديثة، ومسرح مجهز، ومساحات للفنون والموسيقى، كل ذلك جزء من منظومة حياة جامعية متكاملة.

كما تقدم الجامعة منظومة انتقالات اختيارية تغطي جميع أنحاء القاهرة والجيزة، من خلال التعاقد مع كبرى شركات النقل، وذلك حرصًا على توفير وسائل مواصلات آمنة ومنتظمة تضمن راحة الطلاب وسهولة تنقلهم.

كما تشمل الخدمات عددًا من المطاعم والفود تراكس المنتشرة داخل الجامعة، لتلبية احتياجات الطلاب اليومية بشكل صحي ومنظم.