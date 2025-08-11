إعلان

إرادة من حديد.. ولاء حافظ يسعى لرقم قياسي في الغطس بالإسماعيلية (فيديو)

03:17 م الإثنين 11 أغسطس 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    ولاء حافظ
  • عرض 4 صورة
    ولاء حافظ
  • عرض 4 صورة
    ولاء حافظ
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

شهد اللواء طيار أركان حرب أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الإثنين، انطلاق محاولة القبطان ولاء حافظ لتحقيق رقم قياسي عالمي جديد في الغطس تحت الماء لمريض شلل رباعي، وذلك بمجمع حمامات السباحة التابع لهيئة قناة السويس.

حضر الفعالية اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر السابق، وسامح الشاذلي، رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، إلى جانب ممثلي موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية.

وتهدف المحاولة إلى البقاء تحت الماء لمدة 9 ساعات متواصلة، تحت إشراف فريق طبي متكامل، لتسجيل رقم عالمي جديد لأطول غطسة يقوم بها مريض شلل رباعي.

وقبيل بدء المحاولة، حرص محافظ الإسماعيلية على تشجيع القبطان ولاء حافظ، متمنيًا له التوفيق وتحقيق إنجاز عالمي يعكس عزيمة وإرادة الإنسان المصري وقدرته على تحدي الصعاب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ولاء حافظ رقم قياسي في الغطس الإسماعيلية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مجدي الجلاد عن واقعة سايس نادي القضاة: يجب أن نتغلب على "أمراض السلطة" .. الناس اللي فيها مكفيها
هجوم إسرائيلي على محمد صلاح بعد تعليقه على استشهاد "بيليه فلسطين"
من الشهر القادم.. زيادة جديدة مرتقبة في أسعار شرائح الكهرباء -تفاصيل
تصل لـ270 جنيها.. تعرف على رسوم الخصم من عداد "أبو كارت" عند الشحن