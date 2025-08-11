إرادة من حديد.. ولاء حافظ يسعى لرقم قياسي في الغطس بالإسماعيلية (فيديو)

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

شهد اللواء طيار أركان حرب أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الإثنين، انطلاق محاولة القبطان ولاء حافظ لتحقيق رقم قياسي عالمي جديد في الغطس تحت الماء لمريض شلل رباعي، وذلك بمجمع حمامات السباحة التابع لهيئة قناة السويس.

حضر الفعالية اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر السابق، وسامح الشاذلي، رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، إلى جانب ممثلي موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية.

وتهدف المحاولة إلى البقاء تحت الماء لمدة 9 ساعات متواصلة، تحت إشراف فريق طبي متكامل، لتسجيل رقم عالمي جديد لأطول غطسة يقوم بها مريض شلل رباعي.

وقبيل بدء المحاولة، حرص محافظ الإسماعيلية على تشجيع القبطان ولاء حافظ، متمنيًا له التوفيق وتحقيق إنجاز عالمي يعكس عزيمة وإرادة الإنسان المصري وقدرته على تحدي الصعاب.