"100 يوم صحة" تصل إلى 90 ألف مواطن في المنيا بخدمات مجانية

02:46 م الإثنين 11 أغسطس 2025
    100 يوم صحة
    100 يوم صحة
    100 يوم صحة
    100 يوم صحة
المنيا - جمال محمد:

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار فعاليات حملة "100 يوم صحة" بجميع مراكز وقرى المحافظة، من خلال المستشفيات العامة والمركزية، والوحدات الصحية، والعيادات الثابتة والمتنقلة، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية مجانًا لجميع الفئات العمرية وفي مختلف التخصصات، وعلى مدار اليوم.

وأشار المحافظ إلى أن الحملة نجحت في تقديم خدماتها لأكثر من 53 ألف مواطن حتى الآن، مشددًا على أن الحملة تأتي ضمن جهود الدولة للارتقاء بالقطاع الصحي وتوفير رعاية متكاملة، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالوصول بالخدمة الصحية إلى جميع المواطنين، في إطار المبادرات الرئاسية الرامية لتحسين جودة الحياة الصحية للأسرة المصرية.

وأوضح الدكتور محمود عمر عبد الوهاب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن إجمالي عدد المستفيدين من المبادرة بلغ حتى الآن 90 ألفًا و574 حالة، استفادوا من مجموعة من المبادرات المتخصصة، وتشمل: الكشف المبكر عن سرطان الثدي ضمن مبادرة صحة المرأة، الكشف عن الأورام السرطانية، الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، فحص المقبلين على الزواج، الكشف عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، العناية بصحة الأم والجنين، الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، ودعم صحة كبار السن.

100 يوم صحة المنيا خدمات مجانية
