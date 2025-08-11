‬"الشوارع اتغرقت".. انفجار ماسورة مياه في الباجور بالمنوفية (صور)

المنوفية - أحمد الباهي:

فوجئ أهالي مدينة الباجور بمحافظة المنوفية في ساعة متأخرة من الليل بغمر الشارع العام بجوار منطقة الساحة بالمياه، وعلى الفور أبلغوا الجهات المعنية.

وفي استجابة سريعة، انتقل محمد حمودة، نائب رئيس مركز ومدينة الباجور، إلى موقع الحادث، وتبين وجود انكسار في ماسورة مياه بالشارع العام نتيجة تعرضها لأحمال عالية.

وقرر "حمودة" استدعاء مسؤولين من شركة مياه الشرب والصرف الصحي، التي بدأت في شفط المياه، والحفر بموقع الكسر، وبدء أعمال الإصلاحات لإعادة الأمور إلى طبيعتها.