جثة نجار تكشف لغز 11 متهمًا بالتنقيب عن كنز بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

ألقى رجال مباحث مركز شرطة دسوق، بالتنسيق مع مباحث مركز شرطة سيدي سالم في كفر الشيخ، القبض على 11 متهمًا بالتنقيب عن الآثار في قطعة أرض يملكها أحدهم، ما أدى إلى وفاة شخص غرقًا في مياه حفرة خلال أعمال التنقيب، وذلك بعد التخلص من الجثة وإلقائها في طريق عام.

تلقى اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد فوزي، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد بتلقي مركز شرطة دسوق بلاغًا من أهالٍ بعثورهم على جثة شخص مجهول الهوية بناحية كوبري دراج، طريق دسوق - قلين، أمام مصنع المكرونة.

انتقل العقيد محمد عبدالعزيز، رئيس فرع البحث الجنائي لغرب كفر الشيخ، رفقة العميد إبراهيم مشرف، مأمور مركز شرطة دسوق، والرائد فؤاد الفقي، رئيس مباحث مركز شرطة دسوق، إلى مكان الواقعة محل البلاغ.

وبالمعاينة، تبيّن أن الجثة لشخص مجهول الهوية، يُشتبه عمره في العقد الرابع، مسيحي الديانة، ولا توجد أي إصابات ظاهرية، فيما جرى نقله إلى مشرحة مستشفى دسوق العام تحت تصرف النيابة العامة.

شكّل اللواء محمد فوزي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، فريق بحث جنائي ترأسه العميد أحمد الصباحي، رئيس مباحث المديرية، وضم العقيد محمد عبدالعزيز، رئيس فرع البحث الجنائي لغرب كفر الشيخ، والرائد فؤاد الفقي، ومعاونيه، لكشف شخصية الجثة المجهولة.

وبالفحص وإجراء التحريات، تبيّن أن الجثة للمدعو "هاني.ج.ن"، 45 عامًا، نجار، ويقيم بقرية سنهور البحرية التابعة لمركز دمنهور في محافظة البحيرة.

وأظهرت التحريات أنه كان يعمل ضمن مجموعة تنقّب عن الآثار بقرية الروضة التابعة لمركز سيدي سالم، فيما جرى ضم الرائد محمد عاطف، رئيس مباحث مركز شرطة سيدي سالم، ومعاونيه، لفريق البحث الجنائي من أجل الوصول إلى المتهمين.

وأسفرت جهود فريق البحث الجنائي خلال 24 ساعة من العثور على الجثة عن ضبط 11 متهمًا كانوا ينقبون عن الآثار بقطعة أرض ملك أحدهم، كائنة بقرية الروضة التابعة لمركز سيدي سالم.

والمتهمون هم: "عبدالمنعم.أ.م"، وشهرته عوض، 60 عامًا، موظف بالمعاش، ويقيم بمركز سيدي سالم، و"أبوبكر الصديق.ا.ا"، 45 عامًا، عامل بمسجد، ويقيم بقرية سنهور البحرية التابعة لمركز دمنهور في محافظة البحيرة، و"حسام.ص.ش"، 63 عامًا، موظف بالمعاش، ويقيم بقرية المندورة التابعة لمركز دسوق، و"السيد.ح.م.ا"، 69 عامًا، ويقيم بقرية أبومندور التابعة لمركز دسوق، و"شعبان.ش.م.م"، 70 عامًا، موظف بالمعاش، ويقيم بقرية الملاحة التابعة لمركز سيدي سالم، و"إبراهيم.ش.ا.م"، 32 عامًا، عامل، ويقيم بقرية الغبايشة التابعة لمركز سيدي سالم، و"نصر.ا.م.س"، 56 عامًا، موظف ببنك، ويقيم بمركز سيدي سالم، و"رضا.ز.إ.غ"، 55 عامًا، فلاح، ويقيم بمركز سيدي سالم، و"عبدالجليل.ر.ع.ع"، 45 عامًا، مهندس زراعي، ويقيم بمركز سيدي سالم، و"محمود.إ.م.ع"، 23 عامًا، عامل، ويقيم بمدينة دسوق، و"أحمد.ا.ا.م"، 27 عامًا، عاطل، ويقيم بمدينة دسوق.

وأوضحت تحريات فريق البحث الجنائي أنه خلال أعمال التنقيب في حفرة عمقها 16 مترًا، خرجت مياه من جوف الأرض، ما دعا المتهمين للاستعانة بصاحب الجثة لإجراء بعض الأعمال داخل الحفرة مستخدمًا جهاز أكسجين، وأثناء ممارسة أعمال الغطس استنشق غازًا أسفر عن وفاته.

وكشفت التحريات أن المتهمين، بعد تأكدهم من وفاة النجار، سحبوه بالحبل المربوط به خلال نزوله في مياه الحفرة، وقرروا التخلص من الجثة خوفًا من افتضاح أمرهم، وتوجهوا بها إلى طريق دسوق - قلين، بناحية كوبري دراج، أمام مصنع المكرونة، وألقوا الجثة في مكان العثور عليها، ثم فروا هاربين.

أُلقي القبض عليهم واقتيدوا إلى مركز شرطة دسوق، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه تحريات فريق البحث الجنائي أقروا بصحتها، فيما جرى التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى دسوق العام تحت تصرف النيابة العامة تمهيدًا لصدور قرار بشأنها.

حُرر بذلك المحضر رقم 7824 لسنة 2025 إداري مركز شرطة دسوق، وأُخطرَت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.