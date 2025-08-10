إعلان

لاكتشاف المواهب.. شراكة رياضية بين جامعة أسوان واتحاد السلة (صور)

10:28 م الأحد 10 أغسطس 2025
    شراكة رياضية بين جامعة أسوان واتحاد السلة
أسوان - إيهاب عمران:

شهد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، توقيع اتفاقية شراكة بين كلية علوم الرياضة بالجامعة وفرع الاتحاد المصري لكرة السلة بأسوان، بحضور الكابتن محمد سعد سبالك، رئيس فرع الاتحاد، والدكتور عادل مكي، عميد كلية علوم الرياضة، وخالد عسران، أمين عام الجامعة.

وقال الدكتور لؤي سعد الدين نصرت إن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار دعم الأنشطة الطلابية والفعاليات الرياضية لطلاب كلية علوم الرياضة، خاصة في مجال كرة السلة، مشيرًا إلى أن الشراكة ستسهم في تطوير الأنشطة الرياضية، وتبادل الخبرات الأكاديمية والتدريبية، وإتاحة الملاعب والإمكانات لبناء جيل جديد متميز في اللعبة.

وأضاف الدكتور عادل مكي أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون بين الجامعة والمؤسسات الرياضية، بما يخدم الطلاب ويمنحهم فرصًا مميزة للتدريب والمنافسة.

وأشار الكابتن محمد سعد سبالك إلى أن فرع اتحاد كرة السلة بأسوان يرحب بهذه الشراكة، التي ستفتح آفاقًا جديدة لاكتشاف المواهب وتنمية قدراتها، مؤكدًا حرص الاتحاد على تقديم كل أشكال الدعم الفني والتدريب للارتقاء بمستوى منظومة كرة السلة.

اتحاد السلة جامعة أسوان شراكة رياضية لؤي سعد الدين نصرت
