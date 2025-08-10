الإسكندرية تتأهل إلى نصف نهائي جائزة "سيول" للمدن الذكية"

الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

تأهلت مدينة الإسكندرية إلى المرحلة نصف النهائية من جائزة "Seoul Smart City Prize" التي تنظمها حكومة العاصمة الكورية الجنوبية سيول، وذلك عن مشروع "إحياء منطقة طلمبات المكس" ضمن فئة "Human-Centricity" التي تركز على تحسين جودة الحياة وتعزيز الشمول الرقمي.

ووفقا لبيان صادر عن محافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، يُعد هذا التأهل إنجازًا دوليًا بارزًا لمصر في مجال تطوير المدن الذكية، حيث نافس المشروع بين 216 مبادرة مقدمة من 123 مدينة تمثل 58 دولة حول العالم.

وأوضح محافظة الإسكندرية في بيانها أن لجنة التحكيم اختارت المشاريع المتأهلة بناءً على معايير دقيقة تشمل التركيز الإنساني على المستخدم، والاستخدام المبتكر والفعال للتكنولوجيا والبيانات، إلى جانب تحقيق الاستدامة والعدالة في الوصول إلى الخدمات.

ويعكس اختيار الإسكندرية ضمن فئة "Human-Centricity" التزام المحافظة بتحسين الحياة اليومية للمواطنين، خاصة في المناطق ذات الموارد المحدودة، حيث يمثل مشروع طلمبات المكس خطوة استراتيجية نحو مستقبل حضري مستدام يرتكز على رفاهية المواطن وتمكينه من الحصول على خدمات أساسية بجودة وعدالة.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن المشاريع النهائية في 30 سبتمبر 2025 خلال فعالية "Seoul Smart Life" التي تُقام في العاصمة الكورية سيول، حيث ستُمنح المشاريع المختارة فرصًا للمشاركة في ورش تدريبية وعرض أعمالهم في المعرض، إلى جانب إمكانية تنفيذ مشاريع تجريبية بدعم مالي وتقني ضمن برنامج التعاون الدولي.

وأكد بيان المحافظة أن تأهل الإسكندرية بهذا المشروع الرائد إلى نصف نهائي الجائزة، يعد علامة فارقة في مسيرة المدن الذكية في مصر، ويؤكد أن التنمية الحضرية القائمة على الإنسان والتكنولوجيا المستدامة باتت ممكنة وملهمة في السياق المحلي.