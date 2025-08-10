محو أمية ذوي الإعاقة الذهنية داخل مكتبة مصر في بورسعيد (صور)

بورسعيد - طارق الرفاعي:

احتضنت مكتبة مصر العامة في محافظة بورسعيد، اليوم الأحد، أنشطة التدريب التكنولوجي ومحو أمية ذوي الإعاقة الذهنية لأول مرة داخل المكتبة.

أشار ممدوح التابعي، مدير عام مكتبة مصر العامة في بورسعيد، إلى أنه لأول مرة تتبنى وترعى المكتبة أنشطة مراكز تدريب تكنولوجي ومحو أمية ذوي الاعاقة الذهنية، والذي يعد نموذجًا رائدًا في دمج ذوي الإعاقة الذهنية في المجتمع.

وأكد أن تلك الأنشطة تمكن ذوي الإعاقة الذهنية من مهارات حياتية وتعليمية تؤهلهم لحياة أكثر استقلالية وفاعلية بالتعاون مع الأولمبياد الخاص المصري.