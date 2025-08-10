سيول خفيفة بسانت كاترين.. ولجنة لحصر "مياه الخير" (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

شهدت منطقة الفرنجة بمدينة سانت كاترين سيلًا خفيفًا، بعد أن حوّلت أمطار لم تدم أكثر من 20 دقيقة قمم الجبال إلى شلالات طبيعية، في مشهد دفع السلطات لإعلان الطوارئ وتشكيل لجنة للاستفادة من المياه.

أوضح المهندس عبد المجيد مصطفى، مدير عام إدارة المياه الجوفية بجنوب سيناء، أن الأمطار التي هطلت على المدينة كانت سريعة وقوية، مما أدى إلى تجمع المياه وتدفقها من قمم الجبال مكونةً سيلًا خفيفًا بمنطقة الفرنجة.

وأكد أن المياه سارت في مجراها الطبيعي ولم تسفر عن أي خسائر أو تلفيات مادية.

وقد تم تشكيل لجنة متخصصة لمعاينة موقع السيل. وأشار مصطفى إلى أن مهمة اللجنة هي حصر كميات المياه التي تجمعت في البحيرات الصناعية المخصصة للحماية من أخطار السيول، تمهيدًا لاستخدامها لاحقًا من قبل المواطنين في أغراض الزراعة، مما يحول الحدث الجوي إلى فرصة تنموية.

يأتي هذا بينما تواصل الوحدة المحلية لمدينة سانت كاترين رفع حالة الطوارئ القصوى التي أعلنتها في وقت سابق اليوم الأحد، تحسبًا لأي تقلبات جوية قادمة، مع متابعة مستمرة للموقف والتأكد من جاهزية كافة القطاعات للتعامل مع أي طارئ.