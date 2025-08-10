إعلان

أسوان تعلن تخفيضات بأسعار السلع تصل إلى 18% (صور)

07:00 م الأحد 10 أغسطس 2025
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    أسوان تعلن تخفيضات بأسعار السلع تصل إلى 18% (1)
  • عرض 16 صورة
    أسوان تعلن تخفيضات بأسعار السلع تصل إلى 18% (4)
  • عرض 16 صورة
    أسوان تعلن تخفيضات بأسعار السلع تصل إلى 18% (5)
  • عرض 16 صورة
    أسوان تعلن تخفيضات بأسعار السلع تصل إلى 18% (6)
  • عرض 16 صورة
    أسوان تعلن تخفيضات بأسعار السلع تصل إلى 18% (7)
  • عرض 16 صورة
    أسوان تعلن تخفيضات بأسعار السلع تصل إلى 18% (8)
  • عرض 16 صورة
    أسوان تعلن تخفيضات بأسعار السلع تصل إلى 18% (9)
  • عرض 16 صورة
    أسوان تعلن تخفيضات بأسعار السلع تصل إلى 18% (10)
  • عرض 16 صورة
    أسوان تعلن تخفيضات بأسعار السلع تصل إلى 18% (3)
  • عرض 16 صورة
    أسوان تعلن تخفيضات بأسعار السلع تصل إلى 18% (13)
  • عرض 16 صورة
    أسوان تعلن تخفيضات بأسعار السلع تصل إلى 18% (14)
  • عرض 16 صورة
    أسوان تعلن تخفيضات بأسعار السلع تصل إلى 18% (15)
  • عرض 16 صورة
    أسوان تعلن تخفيضات بأسعار السلع تصل إلى 18% (16)
  • عرض 16 صورة
    أسوان تعلن تخفيضات بأسعار السلع تصل إلى 18% (2)
  • عرض 16 صورة
    أسوان تعلن تخفيضات بأسعار السلع تصل إلى 18% (11)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أسوان - إيهاب عمران:

في خطوة تهدف لتخفيف الأعباء المعيشية، أعلن محافظ أسوان اللواء دكتور إسماعيل كمال عن انطلاق المرحلة الأولى من مبادرة حكومية لخفض أسعار مجموعة واسعة من السلع الأساسية بنسب تصل إلى 18%، وذلك في جميع المجمعات الاستهلاكية بالمحافظة.

تشمل المبادرة السلع التي تمس حياة المواطن اليومية، وعلى رأسها: اللحوم والدواجن - السكر والأرز والزيوت - المكرونة والصلصة والشاي والسمن، بالإضافة إلى سلع أخرى كالمنظفات، والمربات، والطحينة، والمخبوزات.

هذه الخطوة، التي تأتي بالتنسيق مع وزارة التموين، تهدف إلى توفير هذه المنتجات بأسعار مناسبة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح خالد أبو القاسم، مدير تموين أسوان، أنه تم ضخ كميات كبيرة من السلع المخفضة في 32 فرعًا تابعًا للشركة المصرية لتجارة الجملة، بالإضافة إلى المعارض الدائمة التي افتتحها المحافظ مؤخرًا في مختلف مراكز ومدن المحافظة لضمان وصولها لأكبر عدد من المواطنين.

وأكد مدير التموين أن المبادرة لا تقتصر على طرح السلع بأسعار منخفضة فقط، بل تتزامن مع تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسعار في الأسواق ومواجهة أي محاولة للاحتكار.

تهدف الحكومة بذلك إلى خلق توازن في السوق وزيادة المنافسة، بما يصب في مصلحة المواطن أولًا وأخيرًا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أسوان محافظ أسوان وزارة التموين تخفيضات بأسعار السلع
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

موجة شديدة الحرارة وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الـ72 ساعة المقبلة
حقيقة فيديو شكر نتنياهو للسيسي: لولاه لكانت إسرائيل في ورطة
التطبيق من يونيو 2025.. رسوم تُخصم من عداد الكهرباء "أبو كارت" عند الشحن
رغم ارتفاع السجائر.. لماذا تراجع التضخم الشهري والسنوي في يوليو؟