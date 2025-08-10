أسوان تعلن تخفيضات بأسعار السلع تصل إلى 18% (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

في خطوة تهدف لتخفيف الأعباء المعيشية، أعلن محافظ أسوان اللواء دكتور إسماعيل كمال عن انطلاق المرحلة الأولى من مبادرة حكومية لخفض أسعار مجموعة واسعة من السلع الأساسية بنسب تصل إلى 18%، وذلك في جميع المجمعات الاستهلاكية بالمحافظة.

تشمل المبادرة السلع التي تمس حياة المواطن اليومية، وعلى رأسها: اللحوم والدواجن - السكر والأرز والزيوت - المكرونة والصلصة والشاي والسمن، بالإضافة إلى سلع أخرى كالمنظفات، والمربات، والطحينة، والمخبوزات.

هذه الخطوة، التي تأتي بالتنسيق مع وزارة التموين، تهدف إلى توفير هذه المنتجات بأسعار مناسبة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح خالد أبو القاسم، مدير تموين أسوان، أنه تم ضخ كميات كبيرة من السلع المخفضة في 32 فرعًا تابعًا للشركة المصرية لتجارة الجملة، بالإضافة إلى المعارض الدائمة التي افتتحها المحافظ مؤخرًا في مختلف مراكز ومدن المحافظة لضمان وصولها لأكبر عدد من المواطنين.

وأكد مدير التموين أن المبادرة لا تقتصر على طرح السلع بأسعار منخفضة فقط، بل تتزامن مع تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسعار في الأسواق ومواجهة أي محاولة للاحتكار.

تهدف الحكومة بذلك إلى خلق توازن في السوق وزيادة المنافسة، بما يصب في مصلحة المواطن أولًا وأخيرًا.