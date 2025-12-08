عصابة "المعلمة" سقطت.. الأمن يداهم "دولاب مخدرات" في بنها

القليوبية - أسامة عبدالرحمن



وجهت أجهزة مديرية أمن القليوبية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ضربة موجعة لتجار الكيف بدائرة قسم أول بنها، بعدما نجحت في ضبط "دولاب مخدرات" تديره ربة منزل وشريكها، متخذين من منطقة عزبة السوق مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.



كشفت التحريات الأمنية الدقيقة أن المتهمة الأولى، وهي ربة منزل ذاع صيتها بلقب "المعلمة"، كونت تشكيلًا عصابيًا بالتعاون مع عاطل، لفرض سيطرتهما على سوق الكيف بالمنطقة وترويج المواد المخدرة على نطاق واسع، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، أعدت قوات الأمن عدة أكمنة محكمة أسفرت عن ضبط المتهمين وبحوزتهما كميات كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة المعدة للبيع.



اقتادت القوة الأمنية المتهمين إلى ديوان القسم لتحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة تولت التحقيق وأصدرت قرارها بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد لهما في الميعاد القانوني.

