رئيسة "القومي للمرأة" تستقبل سفير دولة فلسطين في مصر

كتبت- نور العمروسي:

11:55 م 08/12/2025
استقبلت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة السفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين بالقاهرة يرافقه المستشار ناجي الناجي نائب نور السفير والأستاذة شيماء الهباش مسؤولة الملف الاقتصادي وحقوق الإنسان بالسفارة. هدف اللقاء إلى تعزيز آفاق التعاون المستقبلي بين الجانبين.


وخلال اللقاء رحبت المستشارة أمل عمار بالسيد السفير ومرافقيه مشيرة إلى جهود المجلس في دعم وتمكين المرأة المصرية في محتلف المجالات
كما تبادل الطرفان الرؤى حول سبل تطوير التعاون الثنائي مؤكدين أهمية تبادل الخبرات وتوسيع مساحات العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة.


وشهد اللقاء حضور كل من المهندسة جيهان توفيق رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الرئاسة والأستاذة شيرويت إبراهيم مدير عام التعاون الدولي داليا سعيد مدير عام السكرتارية التنفيذية ومنسقة مشروعي التثقيف المالي وريادة الأعمال بالإضافة إلى الأستاذة منى بغدادي ممثلة إدارة تنمية مهارات المرأة والأستاذة آلاء الشاعر من المكتب الفني.

سفير دولة فلسطين المستشارة أمل عمار القومي للمرأة

