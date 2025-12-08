إعلان

الدراسة مستمرة بكفر الشيخ غدًا وحتى إشعار آخر

الدكتور علاء جودة وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

كشف الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ، اليوم الإثنين، عن موقف الدراسة باكر في مدارس المحافظة، وفقًا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بخصوص من حالة الطقس التي تتعرض لها البلاد هذه الفترة.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الدراسة مستمرة بشكل طبيعي في جميع المدارس التابعة للادارات التعليمية بمدن ومراكز المحافظة، وحتى إشعار آخر.

وقال جودة: "لغاية الآن لم تتلق المديرية أي توجيهات خاصة بخصوص تعليق الدراسة باكر الثلاثاء من عدمه، وبالتالي يستمر العمل في المدارس وتستمر الدراسة بشكل عادي، إلى أن يستجد جديد".

وكانت محافظة مطروح، أعلنت تعطيل الدراسة غدًا الثلاثاء 9 ديسمبر بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية بالمحافظة، كإجراء احترازي استباقي نظرًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية التي حذرت من تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار الجوي، تتصدرها أمطار رعدية غزيرة تضرب السواحل الشمالية ومحافظات الدلتايرية لتوضيح الموقف الحالي.

