4 مصابات في حريق داخل منزل بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

أصيبت 4 سيدات بحالات اختناق، اليوم الإثنين، إثر اندلاع حريق داخل منزل بعزبة المحروق، التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء محمد عمارة،مدير أمن البحيرة إخطارًا من مركز شرطة إيتاي البارود، بنشوب حريق داخل منزل بالقرية، إثر ذلك انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية، وفرضت القوات كردونًا أمنيًا حول العقار، وتمكنت من السيطرة على النيران قبل امتدادها للمنازل المجاورة.

أسفر الحريق عن إصابة كل من: فرح عوض محمد عباده (16 عامًا)، صباح أشرف إبراهيم عباده (20 عامًا)، همت أشرف إبراهيم عباده (16 عامًا)، سناء ياسين عبد القوي (50 عامًا)، وجميعهن تعرضن لاختناق.

نقلت المصابات إلى مستشفى إيتاي البارود المركزي، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.