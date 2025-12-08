"مأساة حقيقية"..عمرو أديب يعلق على واقعة تسرب مياه في متحف اللوفر



علق الإعلامي عمرو أديب على واقعة تسرب مياه في متحف اللوفر أدى إلى إتلاف مئات الكتب في قسم الآثار المصرية بباريس.



وقال خلال برنامجه "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر": "هذه مأساة حقيقية.. كتب قديمة وبرديات ووثائق مصرية لا تعوض"، موضحًا أن تقارير فرنسية كشفت عن إهمال صيانة البنية التحتية للمتحف بسبب سوء توزيع الميزانية.



وأضاف أديب أن المشكلة تكمن في أن معظم أموال المتحف تذهب لتجديد مكاتب المسؤولين وفتح قاعات جديدة غير ضرورية، بينما تُهمل صيانة شبكات المياه والكهرباء في مبنى قديم يحتاج لعناية دائمة.



وتابع: "يبعتوا من عندهم يجوا ياخدوا عندنا دورات في المتحف المصري الكبير.. ياخدوا بالهم ازاي يمولوا".



وانتقد أديب الموقف المصري الرسمي مما حدث، معتبرًا أنه كان ينبغي التحرك بشكل أكثر قوة، مضيفًا: "قولوا للفرنسيين أنا عايز أجي أزور الحاجة بتاعتنا.. طيب انتوا سارقينها وماله؟. ونعرض عليهم المساعدة في الترميم إذا لزم الأمر.. بس نكد عليهم حبة".



وشدد الإعلامي عمرو أديب على أن هذه المقتنيات هي جزء من تاريخ مصر وحقها، مضيفًا: "ده تراث ملك البشرية كلها.. ده انتاج أجدادك، ده تاريخك، دي حاجتك".



وأكد أن مصر لا ينبغي أن تتخلى عن حقها في المطالبة بحماية تراثها الموجود في الخارج، لأن تاريخها ضخم وثمين ولا يقدر بثمن.