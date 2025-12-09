وزير الخارجية يؤكد موقف مصر الثابت في دعم وحدة وسيادة الصومال

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، محيط كنيسة العائلة المقدسة الكاثوليكية في قطاع غزة وذلك قبل أيام قليلة من حلول عيد الميلاد المجيد.



وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة استهداف محيط كنيسة العائلة المقدسة، بينما كان عدد من المصلين يؤدون الصلاة داخلها.



وفي سياق منفصل، أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية غير المصرح إلى مجمع الأونروا في القدس الشرقية.

وحث الأمين العام للأمم المتحدة، إسرائيل على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة فوراً لاستعادة وحماية وصون حرمة مقار الأونروا.

وكانت اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مقر الأونروا في حي الشيخ جراح بمدينة القدس وأجرى عمليات تفتيش.

وأكدت محافظة القدس أن اقتحام الاحتلال مقر الأونروا في القدس اعتداء خطير وتحد لقرار الأمم المتحدة تجديد ولاية الوكالة.