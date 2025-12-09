إعلان

إسرائيل تقصف محيط كنيسة العائلة المقدسة الكاثوليكية في غزة.. "فيديو وصور"

كتب : مصراوي

12:10 ص 09/12/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي (1)
  • عرض 4 صورة
    قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي (3)
  • عرض 4 صورة
    قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، محيط كنيسة العائلة المقدسة الكاثوليكية في قطاع غزة وذلك قبل أيام قليلة من حلول عيد الميلاد المجيد.


وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة استهداف محيط كنيسة العائلة المقدسة، بينما كان عدد من المصلين يؤدون الصلاة داخلها.


وفي سياق منفصل، أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية غير المصرح إلى مجمع الأونروا في القدس الشرقية.

وحث الأمين العام للأمم المتحدة، إسرائيل على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة فوراً لاستعادة وحماية وصون حرمة مقار الأونروا.

وكانت اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مقر الأونروا في حي الشيخ جراح بمدينة القدس وأجرى عمليات تفتيش.

وأكدت محافظة القدس أن اقتحام الاحتلال مقر الأونروا في القدس اعتداء خطير وتحد لقرار الأمم المتحدة تجديد ولاية الوكالة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إسرائيل كنيسة العائلة المقدسة غزة الاحتلال الإسرائيلي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وزير الرياضة يعد بحل أزمة أرض نادي الزمالك في هذا الموعد
تصدر اللاعب الأردني يزن النعيمات مهاجم منتخب الأردن والعربي القطري
حقيقة تعليق الدراسة غداً في المدارس بسبب حالة الطقس.. التعليم تحسم الجدل
عاجل- تعطيل الدراسة غدًا بهذه المحافظة
تحذير عاجل من محافظة الجيزة بشأن طقس الساعات المقبلة
السياحة تكشف حقيقة زيادة رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر
سعر الذهب اليوم في مصرينخفض بحلول التعاملات المسائية
أمطار على القاهرة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة