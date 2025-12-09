عمرو أديب: طب نعمل أغنية لمنير تقول "مصر لن تسمح بالتهجير"

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن الحضور المصري القوي والمؤثر في الملفات الإقليمية الحيوية بات أمرًا واضحًا للجميع.

وقال خلال برنامجه "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر": "الجانب المصري له قبول في غزة، له وجود في غزة.. له وجود عظيم جدًا في السودان، وله وجود عظيم جدًا في ليبيا"، مشيرًا إلى أن هذه الحقيقة تنعكس بوضوح في تطورات الأوضاع داخل هذه المناطق.

وأشار إلى الموقف المصري الثابت من قضية تهجير الفلسطينيين، مؤكدًا أن مصر أعلنت رفضها القاطع منذ اليوم الأول للعدوان على غزة.

وقال مقدم "الحكاية": "هو إنتوا محتاجين نعمل أغنية لمحمد منير تقول "مصر لن تسمح بالتهجير"؟"، مشددًا على أن القاهرة ظلت ثابتة على موقفها رغم كل الضغوط والانتقادات.

وأضاف أديب أن الإدارة المصرية تتعامل مع هذه الملفات بحكمة ودراية كاملة، حيث "تعرف حجم نفوذها وحدود تحركاتها"، وتعمل وفق رؤية استراتيجية تهدف إلى حماية المصالح المصرية وتعزيز استقرار الدولة من خلال تأمين حدودها.

وتابع أديب أن هذا الدور لا يعني التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين، بل هو نفوذ سياسي ودبلوماسي ناضج تمارسه القاهرة في محيطها الإقليمي.

وأضاف: "محدش يقولي إحنا مالنا؟ غزة مالنا، السودان مالنا، ليبيا مالنا؟ ده أمنك القومي.. أنت الحضارة"، معتبرًا أن حماية هذه الثوابت هي جزء لا يتجزأ من مسؤولية مصر التاريخية والحضارية.