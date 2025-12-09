"التدريبات وغرفته"..10 صور لظهور إمام عاشور بنيولوك جديد في معسكر منتخب مصر

يجتمع العديد من لاعبو كرة القدم داخل وخارج المستطيل الأخضر، وفي الرياضة المصرية ظهرت عشرات الحالات التي جمعت بين نجوم الأهلي والزمالك عبر روابط نسب صنعت قصصًا لافتة.

ويستعرض "مصراوي" في هذا التقرير أبرز أشهر تلك العلاقات العائلية التي ربطت بين نجوم الكرة والرياضات الأخرى، والتي شكلت محطات مميزة في حياتهم الشخصية وخارج الملعب.

رمضان صبحي وعائلة إكرامي.. أشهر علاقة نسب في الكرة المصرية

تُعد علاقة رمضان صبحي نجم بيراميدز، بعائلة إكرامي واحدة من أبرز علاقات النسب في الوسط الرياضي.

فقد ارتبط رمضان بـ حبيبة إكرامي في خطوبة أقيمت عام 2016، قبل أن يحتفل الثنائي بزفافهما في 2017 خلال احترافه بالدوري الإنجليزي.

تنتمي حبيبة إلى واحدة من أشهر العائلات الرياضية في تاريخ الأهلي والدها إكرامي الشحات، حارس مصر والأهلي الأسبق وشقيقها شريف إكرامي، حارس بيراميدز الحالي.

وكشف رمضان لاحقًا أن قصة التعارف بدأت عندما أجرت حبيبة معه حوارًا جامعيًا بتكليف من الجامعة، ليشعر تجاهها بشيء خاص ويقرر طلب الارتباط "من الباب مباشرة".

أمير عبد الحميد ومحمد أبو العلا

على الرغم من اختلاف الانتماءات بين الأهلي والزمالك، فإن علاقة نسب جمعت بين أمير عبد الحميد حارس الأهلي السابق ومحمد أبو العلا نجم الزمالك السابق ، وذلك بعدما تزوج أمير من شقيقة محمد أبو العلا، وكانت زمالتهما في منتخب الشباب هي بوابة هذا الارتباط.

أسامة حسني وعائلة محمود الخطيب

من أبناء الأهلي الذين ربطتهم صلة نسب بعائلة رياضية كبيرة،

تزوج أسامة حسني من نور الله محمود الخطيب، ابنة أسطورة النادي الأهلي ورئيسه الحالي محمود الخطيب.

وللثنائي طفلان: جيان ومحمود (بيبو).

صالح فتحي وسارة خطاب.. قصة حب بين الأهلي والزمالك في الطائرة

شهدت الكرة الطائرة أيضًا واحدة من أبرز علاقات النسب الرياضية، إذ ارتبط صالح فتحي لاعب الزمالك السابق بسارة خطاب لاعبة الأهلي السابقة، وشقيقة لاعب الزمالك محمد خطاب.

قصة حب جمعت بين قطبي الكرة الطائرة تُرجمت إلى زواج جمع بين ناديين كبيرين داخل بيت واحد.

محمود عبد الحكيم وسيد عبد النعيم

ارتبط لاعب بتروجت السابق محمود عبد الحكيم، المعروف بلقب "الحاوي"، بشقيقة لاعب إنبي الشهير سيد عبد النعيم.

ويعتبر عبد النعيم أحد أشهر اللاعبين في تاريخ الدوري المصري بفضل هدفه الشهير في الأهلي، الذي حول مسار درع الدوري إلى الزمالك.

ضياء السيد وهناء حمزة

جمع نسب آخر بين نجم الأهلي ومدرب المنتخب السابق ضياء السيد، وبين نجمة الكرة الطائرة وعضو اتحاد الكرة الطائرة السابقة هناء حمزة.

حيث تم عقد قران ميران ضياء السيد على أحمد نجل هناء حمزة.