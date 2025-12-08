استغل انقطاع الكهرباء.. إحالة أوراق "قاتل الخصوص" للمفتي

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أسدلت محكمة جنايات شبرا الخيمة الستار على الفصل قبل الأخير من جريمة "غدر الخصوص"، بقرارها الصادر اليوم بإحالة أوراق عامل إلى فضيلة مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامه، بعد ثبوت تورطه في قتل شاب طعنًا مع سبق الإصرار والترصد، حيث حددت المحكمة جلسة 4 فبراير 2026 للنطق بالحكم النهائي، مع استمرار حبس المتهم.

سيناريو الجريمة في الظلام

تعود تفاصيل الواقعة المأساوية إلى 5 يونيو 2024، حين كشفت التحقيقات عن خطة شيطانية دبرها المتهم "محمد ف. ح"، الذي بيت النية للخلاص من غريمه "محمد علي الدين" إثر خلافات سابقة، مستغلًا توقيت "انقطاع التيار الكهربائي" كستار لتنفيذ جريمته بعيدًا عن الأعين، حيث قام باستدراج الضحية إلى منطقة نائية بالخصوص خالية من المارة.

الغدر بالسلاح الأبيض

كشف أمر الإحالة أن المتهم لم يكتفِ بالاستدراج، بل أعد سكينًا أخفاها بين طيات ملابسه، وفور انفراده بالمجني عليه في الظلام، باغته بعدة طعنات نافذة في أنحاء متفرقة من الجسد قاصدًا إزهاق روحه، وهو ما أكده تقرير الصفة التشريحية، ليواجه بذلك تهمتي القتل العمد وحيازة سلاح أبيض دون ترخيص، قبل أن يصدر الحكم الرادع من الدائرة السابعة برئاسة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع.