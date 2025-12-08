إعلان

استغل انقطاع الكهرباء.. إحالة أوراق "قاتل الخصوص" للمفتي

كتب : أسامة عبدالرحمن

10:40 م 08/12/2025

تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أسدلت محكمة جنايات شبرا الخيمة الستار على الفصل قبل الأخير من جريمة "غدر الخصوص"، بقرارها الصادر اليوم بإحالة أوراق عامل إلى فضيلة مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامه، بعد ثبوت تورطه في قتل شاب طعنًا مع سبق الإصرار والترصد، حيث حددت المحكمة جلسة 4 فبراير 2026 للنطق بالحكم النهائي، مع استمرار حبس المتهم.

سيناريو الجريمة في الظلام

تعود تفاصيل الواقعة المأساوية إلى 5 يونيو 2024، حين كشفت التحقيقات عن خطة شيطانية دبرها المتهم "محمد ف. ح"، الذي بيت النية للخلاص من غريمه "محمد علي الدين" إثر خلافات سابقة، مستغلًا توقيت "انقطاع التيار الكهربائي" كستار لتنفيذ جريمته بعيدًا عن الأعين، حيث قام باستدراج الضحية إلى منطقة نائية بالخصوص خالية من المارة.

الغدر بالسلاح الأبيض

كشف أمر الإحالة أن المتهم لم يكتفِ بالاستدراج، بل أعد سكينًا أخفاها بين طيات ملابسه، وفور انفراده بالمجني عليه في الظلام، باغته بعدة طعنات نافذة في أنحاء متفرقة من الجسد قاصدًا إزهاق روحه، وهو ما أكده تقرير الصفة التشريحية، ليواجه بذلك تهمتي القتل العمد وحيازة سلاح أبيض دون ترخيص، قبل أن يصدر الحكم الرادع من الدائرة السابعة برئاسة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جريمة قتل إحالة متهم للمفتي الخصوص

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وزير الرياضة يعد بحل أزمة أرض نادي الزمالك في هذا الموعد
تصدر اللاعب الأردني يزن النعيمات مهاجم منتخب الأردن والعربي القطري
حقيقة تعليق الدراسة غداً في المدارس بسبب حالة الطقس.. التعليم تحسم الجدل
عاجل- تعطيل الدراسة غدًا بهذه المحافظة
تحذير عاجل من محافظة الجيزة بشأن طقس الساعات المقبلة
السياحة تكشف حقيقة زيادة رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر
سعر الذهب اليوم في مصرينخفض بحلول التعاملات المسائية
أمطار على القاهرة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة