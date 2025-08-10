إعلان

سيدة تستوقف محافظ المنيا: "من ساعة العيد مش راضيين يصرفولنا أسمدة"- صور

05:07 م الأحد 10 أغسطس 2025
المنيا-جمال محمد:

أجرى اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الأحد، جولة تفقدية لقرية أشروبة التابعة لمركز بني مزار، لمتابعة الحالة العامة ولقاء المواطنين.

واستوقف المحافظ خلال جولته إحدى السيدات، والتي اشتكت لهم من عدم صرف الأسمدة الزراعية منذ عدة أشهر، ما يهدد حالة الزرع والمحاصيل، قائلةً: "السبخ تاعبنا فيه وبيقولوا مافيش ، ومن ساعة العيد مش راضيين يعطونا" .

ووجه محافظ المنيا بسرعة صرف شيكارتين أسمدة للسيدة على نفقته الخاصة، لتضحك معه السيدة قائلة: "مش عايزة حاجة منك بس خليهم يصرفهم لي في الجمعية، ليُصر المحافظ بعدها على شراء الشيكارتين ويقول: "رزقها كدة النهاردة"، ويكلف أحد الموظفين بتسليمها الكمية اليوم.

وفوجئ المحافظ خلال استكمال جولته بشكوى العديد من المواطنين من الأمر نفسه، ووجه بسرعة معرفة الأسباب وتوفير حصة الأسمدة للقرية.

عماد كدواني محافظ المنيا الأسمدة الزراعية
