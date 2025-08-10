إعلان

السفير الكوبي عن مستشفى الأورام بالأقصر: تجربة علاجية متطورة ودعم إنساني متميز

04:33 م الأحد 10 أغسطس 2025
    مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر (2)
    مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر (5)
    مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر (6)
    مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر (7)
    مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر (8)
    مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر (9)
    مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر (10)
    مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر (11)
    مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر (12)
    مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر (4)
    مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر (14)
    مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر (3)
    مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر (13)
الأقصر – محمد محروس:

استقبلت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، السفير الكوبي لدى مصر، ألكسندر بيليسر موراغا، الذي حرص على التعرف عن قرب على أحد أهم الصروح الطبية المخصصة لعلاج مرضى الأورام في صعيد مصر، يرافقه السفير محمد عبد الغفار.

وكان في استقبال السفير، مجلس إدارة جمعية الأورمان ومؤسسة شفاء الأورمان، حيث رافقوه في جولة تعريفية شملت مختلف أقسام الصرح الطبي، واطلعوا على أحدث الأجهزة والمعدات الطبية المتوفرة، إلى جانب عرض المنظومة المتكاملة للرعاية الصحية المقدمة للمرضى مجانًا وفق أعلى المعايير العالمية.

وخلال جولته، التقى السفير بعدد من الكوادر الطبية والإدارية ذات الكفاءة العالية، واستمع إلى شرح مفصل حول مراحل العلاج، وما يتم تقديمه من دعم إنساني شامل للمرضى وذويهم.

وأعرب السفير عن إعجابه الشديد بما شاهده من إمكانات طبية متقدمة وروح إنسانية رفيعة تميز العمل داخل هذا الصرح، مؤكدًا أن ما يقدمه من خدمات يعد نموذجًا يحتذى به في دعم حق المريض في العلاج الكريم والمجاني.

ومن جانبه، أكد محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن هذه الزيارة تعكس تقدير المجتمع الدولي للتجربة المصرية في توفير رعاية متطورة لمرضى السرطان بالصعيد، مشيرًا إلى أن التعاون وتبادل الخبرات مع مختلف الدول يعزز مسيرة المستشفى في خدمة آلاف المرضى سنويًا.

