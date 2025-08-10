إعلان

الميكروباص دهس المارة وانقلب.. جثتان و7 مصابين حصيلة حادث كورنيش الإسكندرية- صور

12:31 م الأحد 10 أغسطس 2025
الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

لفظ رجل وسيدة من ضحايا الحادث المروري المروع الذي وقع على كورنيش الإسكندرية، صباح اليوم الأحد، أنفاسهما الأخيرة عقب نقلهما إلى المستشفى الأميري، لترتفع حصيلة الضحايا إلى قتيلين و7 مصابين.

وحصل "مصراوي" على أسماء الضحايا وهم: "علي عبد الحليم عبد الحميد"، 50 سنة، و"هيام صلاح مرسي السيد"، 47 سنة، جرى نقلهما إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وأصيب 7 آخرين هم كل من: "نور على عبد الحميد"، 12 سنة، اشتباه بالساق اليسرى والحوض، و"همس ممتاز حسين"، 12 سنة، كسر مضاعف بالقدم والزرع اليسرى، و"باسم حمدان حسين" 19 سنة، اشتباه نزيف بالمخ والبطن، وممتاز حسين عواد، 42 سنة، كسر مضاعف بالساق اليمنى، وشيماء صلاح مرسى السيد، 39 سنة، اشتباه كسر بالقدم اليسرى والذراع الأيمن، وملاك ممتاز حسين، 18 سنة اشتباه كسر بالقدم اليسرى، وتسنيم على عبد الحليم، 30 سنة، جرح قطعي بالوجه واشتباه كسر بالفقرات الظهرية.

كان قسم شرطة باب شرقي تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم بطريق كورنيش الإسكندرية "الجيش" اتجاه محطة الرمل، أمام كازينو الشاطبي.

انتقل ضباط القسم والمرور رفقة 6 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة اصطدام سيارة ميكروباص بالمشاة بالطريق المشار إليه إثر اختلال عجلة القيادة بيد السائق وانقلابها.

أسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين، جرى نقلهم إلى المستشفى الرئيسي الجامعي "الأميري"، لتلقي العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة باب شرقي، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

