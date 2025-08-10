جنوب سيناء – رضا السيد:

أطلقت مديرية الصحة بجنوب سيناء، بالتنسيق مع الوحدات المحلية، حملة ترصد حشري واسعة النطاق لمكافحة بعوضة "الزاعجة المصرية"، أحد أبرز مسببات مرض "حمى الدنج"، في إطار خطة وقائية لحماية صحة المواطنين.

وأكدت الوحدة المحلية لمدينة أبوزنيمة، في بيان اليوم، على ضرورة التزام الأهالي بتغطية خزانات المياه المكشوفة، للحد من انتشار البعوض وحماية الصحة العامة، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وأوضح الدكتور هيثم الشنهاب، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أنه لم يتم رصد أي حالات لتواجد البعوضة حتى الآن، لافتًا إلى أن فرق مكافحة ناقلات الأمراض تنفذ أعمال ترصد وفحص لأسطح العمارات والمطاعم والمنازل في جميع مدن وقرى المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الصحة.

وأشار إلى أن هذه البعوضة تنشط نهارًا، وتتكاثر بوضع بيضها على المياه النظيفة، ما يجعل تغطية الخزانات والتخلص من أي مصادر لتجمع المياه خطوة أساسية للوقاية، مؤكدًا استمرار الجهود المكثفة لمنع انتشارها والحفاظ على سلامة المواطنين.