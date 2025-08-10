السيطرة على حريق التهم محلات قرب محطة مترو شبرا الخيمة -صور

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة الكاملة على حريق ضخم اندلع في عدد من الباكيات التجارية أمام محطة مترو شبرا الخيمة، والذي امتد إلى محل كشري شهير وعدة أكشاك مجاورة.

وتعمل فرق الاطفاء حاليًا على تبريد الموقع لضمان عدم تجدد النيران.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا بالحادث، ودفعت بـ7 سيارات إطفاء نجحت في محاصرة الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة.

وأسفر الحادث عن إصابة سيدة بحروق، وثلاثة آخرين بحالات اختناق، تم نقلهم جميعًا إلى مستشفى ناصر العام لتلقي العلاج.

وتواصل الأجهزة الأمنية تحقيقاتها المكثفة للوقوف على أسباب وملابسات هذا الحريق.

