230 درجة للقبول بالثانوي العام في الوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

اعتمد محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الاثنين، الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ ، وذلك بحد أدنى ٢٣٠ درجة في جميع الإدارات التعليمية، والذي يتيح الفرصة لـ٥٠ ٪ من الطلاب الناجحين للالتحاق بالمدارس الثانوية العامة بالمحافظة.

قال المحافظ، إن ذلك يأتي حرصًا على تطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين الطلاب، على أن يتم النزول بالمجموع في حدود الفراغات والأماكن الشاغرة بكل إدارة تعليمية.

كما اعتمد محافظ الوادي الجديد، جدول امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2024 / 2025 لجميع صفوف النقل والشهادة الإعدادية بمدارس المحافظة، موجهًا بإنهاء كافة الاستعدادات وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير المناخ المناسب لأداء الامتحانات.

أوضح سامي فضل وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، أن امتحانات صفوف النقل من الثالث الابتدائي حتى الثاني الثانوي العام والفني تبدأ اعتبارًا من يوم السبت الموافق ١٢ يوليو الجاري، على أن تبدأ امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية اعتبارًا من يوم السبت الموافق ١٩ يوليو من نفس الشهر.