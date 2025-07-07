افتتاح معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب بمشاركة عربية واسعة

الإسكندرية - محمد البدري:

تصوير: حازم جودة

افتتح الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، فعاليات الدورة العشرين لمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، اليوم الإثنين، التي تنعقد خلال الفترة من 7 وحتى 21 يوليو الجاري، وذلك بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب واتحاد الناشرين المصريين والعرب.

وأكد زايد في كلمته الافتتاحية أن المعرض هذا العام يشهد مشاركة 78 دار نشر مصرية وعربية، ويخصص جناحًا متكاملاً لأدب الطفل يضم أكثر من 15 دار نشر، بالإضافة إلى جناح للكتب النادرة والقديمة من مقتنيات سور الأزبكية، في إطار حرص المكتبة على تقديم محتوى متنوع يلبي اهتمامات القراء كافة.

واختارت المكتبة المفكر والدبلوماسي المغربي الراحل محمد بن عيسى، عضو مجلس أمنائها السابق، شخصيةً لهذه الدورة تكريمًا لمسيرته الثقافية والفكرية.

ويصاحب المعرض برنامج ثقافي موسّع يضم أكثر من 215 فعالية ما بين ندوات ومحاضرات وورش عمل، يشارك بها نحو 800 متحدث من مصر والعالم العربي، وتشمل محاوره موضوعات اجتماعية وثقافية وتكنولوجية وفنية، وتُقام بالتوازي في بيت السناري بالسيدة زينب وقصر خديجة بحلوان.

وأوضح مدير المكتبة أن هذه الدورة تشهد أيضًا توزيع جوائز "مسابقة مكتبة الإسكندرية للقراءة الكبرى" مساء الخميس 17 يوليو، بالقاعة الكبرى لمركز المؤتمرات، بحضور نخبة من الكُتاب والمثقفين.

وتشارك مكتبة الإسكندرية بـ33 إصدارًا جديدًا، تتنوّع بين الكتب والكتالوجات والدوريات وكتيبات سلسلة "تراث الإنسانية للنشء والشباب"، ليُضاف ذلك إلى مجموع إصداراتها البالغ 1109 عنوانًا.