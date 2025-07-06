قالب طوب وحظيرة ماشية.. تأييد إعدام غنّام قتل زوجته بكفر الشيخ

كفر الشيخ – إسلام عمار:

أيدت محكمة مستأنف جنايات فوه "الدائرة الأولى" في كفر الشيخ، اليوم الأحد، الحكم الصادر بإعدام المتهم "طاهر.ع.ا.ع.خ"، البالغ من العمر 30 عامًا، ويعمل غنامًا، بعد إدانته بقتل زوجته "عبلة كامل الخولي" عمدًا داخل حظيرة مواشي يمتلكها بناحية قرية شباس الملح التابعة لمركز دسوق.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عزت مزيد، وعضوية المستشارين محمد فاروق الغنيمي، ومحمد محمد حمودة، وسكرتارية أحمد جبر، في القضية رقم 13270 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة دسوق، والمقيدة برقم 3845 لسنة 2023 كلي كفر الشيخ.

وكشفت التحقيقات أن المتهم ارتاب في سلوك زوجته، فبيت النية لقتلها، واستدرجها إلى حظيرة المواشي واعتدى عليها باستخدام "قالب طوب"، ثم كبّل يديها وساقيها بحبال، وسد فمها بغطاء رأسها، وأحكم غلقه بجوال بلاستيكي، ما أدى إلى وفاتها.

وبحسب تقرير الطب الشرعي، فإن الإصابات أودت بحياتها نتيجة استخدام العنف الجسدي المقصود، كما ثبت في قرار الإحالة أن المتهم أحاز أدوات ارتكاب الجريمة دون مبرر مهني أو حرفي.

وسبق أن أصدرت محكمة جنايات فوه "الدائرة الأولى" حكمها في 7 ديسمبر 2024، بالإعدام شنقًا للمتهم، برئاسة المستشار خالد قطب بدر الدين، وعضوية المستشارين محمد مبروك عبدالعاطي، وأحمد مصطفى قنديل، وسكرتارية أحمد الميداني.

وشهدت الجلسة الأخيرة مرافعات هيئة الدفاع من الجانبين، وتقدم دفاع المجني عليها، المحاميان أحمد عطية البلاصي ومحمد سامي شتا، بدعوى مدنية قيمتها 101 ألف جنيه كتعويض مؤقت.