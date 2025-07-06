مرشح واحد فقط في اليوم الثاني لفتح باب التقدم بانتخابات الشيوخ بسوهاج

سوهاج - عمار عبدالواحد:

اختتمت اليوم الأحد فعاليات اليوم الثاني من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 بمحافظة سوهاج، وسط أجواء هادئة وإجراءات تنظيمية مشددة، حيث لم يتقدم سوى مرشح واحد بأوراق ترشحه، وهو عمر الأصمعي، الذي حصل على رمز "السهم".

كان اليوم الأول قد شهد تقدم 17 مرشحًا بأوراق ترشحهم، بحسب كشوف محكمة سوهاج الابتدائية، وجاءت أسماؤهم على النحو التالي:

مجدي القاضي (رمز القلم) - مدحت المدني (رمز المسدس) - أحمد فوزي (رمز الكتاب) - مشيل الجمل (رمز السلم) - محمد عبدالعال (رمز التاج) - مصطفى محمد نشأت (رمز الأسد) - حمدي صابر (رمز عنقود العنب).

كما ضمت القائمة: عمرو علي حافظ (رمز السفينة) - جاد الله جاد عبدالرحمن (رمز الصقر) - مظهر حمادي (رمز المدفع) - صبري شمندي (رمز التمساح) - محمد علي محمود (رمز الكف) - حمدي السيد سليمان (رمز الأتوبيس).

وكان من بين من تقدموا أيضًا: سامح كامل (رمز الغزال) - ثروت محمود (رمز العقرب) - محمد بلال بطيخ (رمز الفانوس) - أحمد رشدي فوزي (رمز الطائرة الهليكوبتر).

وتستمر فترة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ حتى الموعد المحدد من الهيئة الوطنية للانتخابات، وسط متابعة أمنية وإدارية دقيقة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وشفافية.