محافظ المنوفية يعتمد تنسيق القبول بالثانوي العام والرياضي

المنوفية- أحمد الباهي:

اعتمد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأحد، تنسيق القبول بمرحلتي الثانوي العام والثانوي الفني وخدمات للعام الدراسي 2025 /2026، وذلك للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة، حيث بلغت درجات القبول بالثانوي العام والرياضي (230) درجة والثانوي العام الخاص (215) درجة والثانوي العام خدمات بمصروفات (210) درجات.

وأشار الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية أنه تم تقدير تنسيق القبول بنوعيات التعليم المختلفة للعام الدراسي 2025/2026 وفقًا للجنة المشكلة برئاسة مدير عام التعليم العام والتعليم الفني بالمديرية، مشيرًا إلى مراعاة النزول بمجموع تنسيق القبول وفقاً للوائح المنظمة ومنها إقرار المدرسة بوجود أماكن وعدم اكتمال الكثافة حتى يتحقق التوازن بين التعليم العام والفني ولشغل جميع التخصصات بالتعليم الفني بما يحقق العدالة للاستفادة من جميع الإمكانيات المتاحة بكافة المدارس والتخصصات.

وأكد محافظ المنوفية حرصه على الارتقاء ورفع كفاءة العملية التعليمية بنطاق المحافظة كون التعليم أحد ركائز التنمية المستدامة، مقدمًا التهنئة للطلاب ولأسرهم، ومتمنيًا دوام التوفيق والنجاح لأبنائه مطالبهم بالحفاظ على التفوق كونه السبيل الوحيد للنهوض بالوطن وتحقيق التنمية المنشودة.