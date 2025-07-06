الفيوم- حسين فتحى:

شهدت لجنة تلقّي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الفيوم، اليوم الأحد، غيابًا تامًا للمرشحين في ثاني أيام فتح باب الترشح، وسط حضور كامل لأعضاء اللجنة المشرفة على تلقي الطلبات.

ويترأس اللجنة المستشار أمجد طلعت يوسف، وتضم في عضويتها كلًا من: خالد محمود حسن، أحمد عبد الحليم، حسين المليجي، علي سويدان، أحمد رضوان، أحمد قرني، وائل المعداوي، عمرو صلاح، وفاروق مصطفى.

كانت اللجنة قد باشرت أعمالها أمس السبت، واستقبلت أوراق 5 مرشحين هم:

المهندس عمرو محمد نبيل عبد الظاهر أبو السعود (وشهرته عمرو أبو السعود)، ممثلًا عن حزب مستقبل وطن.

حاتم علوي السيد إدريس المليجي (وشهرته حاتم المليجي)، ممثلًا عن حزب مستقبل وطن.

وليد أحمد عبد الرحمن أبو بكر (وشهرته وليد هويدي)، ممثلًا عن حزب الشعب الجمهوري.

عصام محمد حسن عبد الغني (وشهرته عصام الرتمي)، ممثلًا عن حزب الجبهة الوطنية.

صلاح محمد إبراهيم عبد الله (وشهرته صلاح السكري)، مرشحًا مستقلًا.

وتتولى لجنة فحص الطلبات مهمة مراجعة المستندات المقدمة من المرشحين، وتضم المستشار أحمد العباسي، والمستشارين أحمد حمدي وشادي عبد الجليل، إلى جانب اللواء محمود حمدي، مساعد مدير أمن الفيوم للأمن العام، وذلك تحت إشراف المستشار إيهاب همت، رئيس محكمة الفيوم الابتدائية.