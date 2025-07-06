طلاب الثانوية العامة بالقليوبية: امتحان الرياضيات البحتة سهل

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

عبر طلاب الثانوية العامة بمحافظة القليوبية، عن سعادتهم لسهولة امتحان الرياضيات البحتة، مؤكدين أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط.

من جانبه أكد مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن غرفة العمليات المنعقدة بديوان المديرية لم تتلقى أي شكاوى بخصوص امتحانات الثانوية العامة.

أضاف مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن عدد لجان الثانوية العامة 104 لجنة أساسية يؤدي بها 50 ألفاً و 213 طالباً وطالبة الإمتحانات هذا العام.

من جانبه تابع المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025، من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة.

وأكد محافظ القليوبية على متابعة مديري الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، والتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري إدارات المرور والحماية المدنية والتأمين الصحي، والإسعاف، ورؤساء قطاعات المرافق، الكهرباء والمياه، والقيادات التنفيذية والأمنية وممثلي الجهات المعنية، لتلبية احتياجات أعمال الامتحانات وتأمين مسارها، وتوفير وسائل الراحة اللازمة لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين.

كما أكد محافظ القليوبية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع المرور لمنع تكدس وانتظار السيارات أمام اللجان، وتوفير المناخ المناسب للطلاب والطالبات لأداء الامتحانات، والحفاظ على أعلى مستوى من الشفافية والنزاهة والرقابة المشددة لضمان إتمام الامتحانات على مستوى المحافظة على أكمل وجه.