محافظ القليوبية يبحث إجراءات تحويل قرية "القلج" وتوابعها لمدينة مستقلة

كتب : أسامة عبدالرحمن

03:43 م 31/12/2025

محافظ القليوبية

عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اجتماعاً موسعاً اليوم الأربعاء، لمناقشة الدراسة التفصيلية التي أعدتها المحافظة لتحويل قرية "القلج" التابعة لمركز الخانكة إلى مدينة مستقلة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفات مجلس الوزراء بضبط منظومة العمران من خلال التوسع العمراني المخطط بما يؤدي بدوره إلى التصدي للتوسع العشوائي وما ينتج عنه من نتائج علي سلبية علي كافة القطاعات.

وأكد المحافظ، أن الهدف الجوهري من هذا التحول هو استباق الزحف العمراني العشوائي ووضع ضوابط بنائية صارمة تمنح المنطقة طابع "المدينة".

وأوضح أن هذا القرار سيمكن المحافظة من وضع مخطط استراتيجي وتفصيلي متكامل، يشمل شوارع واسعة وخدمات نموذجية، إلى جانب استغلال أراضي ولاية أجهزة الدولة المختلفة بالمنطقة في توطين الخدمات التي سوف تحتاجها المدينة لاستكمال موقوماتها، بما يحقق تنمية حقيقية ومستدامة.

وفي سياق متصل، كشف المهندس أيمن عطية، عن خطة المحافظة لإنشاء محاور مرورية كبرى لربط مدينة "القلج" المستقبلية بالطرق الحيوية، وعلى رأسها الطريق الدائري والطريق الأوسطي، لتسهيل حركة الانتقال وفتح آفاق استثمارية جديدة، كما أشار إلى البدء في التنسيق لردم المصرف الموجود بالمنطقة لتحسين الوضع البيئي والصحي.

وأشار المحافظ، إلى أن "القلج" تمتلك بالفعل المقومات الأساسية للتحول إلى مدينة، وفي مقدمتها الكثافة السكانية والموقع الاستراتيجي. ووجه مديري المديريات ببدء مراجعة الاشتراطات اللازمة لإنشاء المبانى الخدمية، والتي ستشمل مقر لمجلس المدينة ومركز شرطة متطور، ومستشفى مركزي لتقديم رعاية طبية متميزة، وإدارات خدمية مستقلة لقطاعات (الصحة، التربية والتعليم، التضامن الاجتماعي، التموين، الشباب والرياضة، الثقافة، الزراعة، والأوقاف).

شهد الاجتماع حضور كل من المهندسة جيهان مسعود، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمد فوزي، معاون المحافظ، واللواء أحمد عبد الرحمن مساعد مدير أمن القليوبية بالإضافة إلى كافة مديري مديريات الخدمات بالمحافظة، لضمان التنسيق الكامل بين جميع الجهات لتنفيذ المشروع وفقاً للجداول الزمنية المحددة.

محافظ القليوبية قرية القلج مدينة مستقلة المهندس أيمن عطية

