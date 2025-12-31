إعلان

بسبب إعادة البرلمان.. إجازة يومين لطلاب مدارس المقار الانتخابية بأسوان

كتب : إيهاب عمران

03:39 م 31/12/2025

وجه اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، المسؤولين بالجهات المختصة باعتبار يومي السبت والأحد المقبلين إجازة رسمية لطلاب المدارس التي تضم مقار لجان انتخابية فقط، وذلك تزامناً مع انطلاق جولة الإعادة للمرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب، والمقرر إجراؤها يومي 3 و4 يناير 2026.

وكلف المحافظ مدير عام مديرية التربية والتعليم بالمحافظة بإعداد جداول مرنة وخطط تعويضية لضمان استمرارية المراجعات الدراسية للمواد المختلفة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لجدولة امتحانات سنوات النقل في المدارس التي ستشهد الإجازة، بما يضمن مصلحة الطلاب وعدم تأثر العملية التعليمية.

وأكد الدكتور إسماعيل كمال إنهاء كافة التجهيزات اللازمة لاستقبال العرس الانتخابي الذي يجرى داخل 3 دوائر انتخابية (أسوان، نصر النوبة، وإدفو)، للمنافسة على مقعد واحد لكل دائرة، بإجمالي 152 لجنة فرعية موزعة كالتالي:

الدائرة الأولى (مركز أسوان): تضم 54 لجنة فرعية، بطاقة تصويتية تبلغ 417,851 ناخباً.

الدائرة الثالثة (نصر النوبة): تضم 43 لجنة فرعية، بإجمالي 81,745 ناخباً.

الدائرة الرابعة (مركز إدفو): تضم 55 لجنة فرعية، بطاقة تصويتية تصل إلى 337,135 ناخباً.

وشدد المحافظ على جاهزية كافة المقار الانتخابية وتوفير سبل الراحة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر، مع استمرار رفع درجة الاستعداد بكافة القطاعات الخدمية بالمحافظة طوال فترة الانتخابات.

