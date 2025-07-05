زوجة ضحية حادث الإقليمي:" أسامة أب لطفلين.. ولسه مستلم شغله من 4 شهور"

المنوفية - أحمد الباهي:

شيع أهالي قرية منيل دويب التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، مساء اليوم السبت، جثمان أسامة عبد العليم إبراهيم شلبي (45 عامًا)، الذي وافته المنية إثر حادث أليم على الطريق الإقليمي بنطاق محافظة الجيزة. توفي أسامة أثناء توجهه للعمل بمدينة السادات.

في سياق متصل، أوضحت زوجة الفقيد أنه لم يعاملها بسوء قط، لكنه رحل وترك لها طفلين، ولد وبنت، لترعاهما.

وأضافت بحسرة: "أسامة كان لسه مستلم شغله في شركة أمن بمدينة السادات من 4 شهور فقط".

يُذكر أن حادثًا مأساويًا وقع صباح اليوم السبت بنطاق محافظة الجيزة، جراء انقلاب سيارة أجرة ميكروباص كانت انطلقت من مدينة أشمون باتجاه السادات، وأسفر الحادث عن مصرع 9 أشخاص وإصابة 11 آخرين، نُقل اثنان من الوفيات وجميع المصابين (11 شخصًا) إلى مستشفى الباجور التخصصي، بينما نُقلت الـ7 وفيات المتبقية إلى مستشفى وردان بالجيزة.

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