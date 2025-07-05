الإسماعيلية – أميرة يوسف

عقد الدكتور مجدي السعيد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، اجتماعًا موسعًا، اليوم السبت، مع مديري إدارات ديوان عام المنطقة، في إطار متابعة سير العمل ومناقشة الاستعدادات للمرحلة المقبلة.

وشهد الاجتماع حضور الدكتور أحمد بيومي، مدير عام العلوم الشرعية والعربية بالمنطقة، إلى جانب مديري إدارات التعليم الابتدائي، والأمن، والتوجيه الفني، والمعامل والوسائل، والخطة والمناهج، والكمبيوتر التعليمي، والشئون المالية، والحسابات، والشئون القانونية، وشئون العاملين، والتعليم النوعي.

وجاء الاجتماع بهدف مناقشة متطلبات العمل خلال الفترة القادمة، حيث شدد رئيس المنطقة على ضرورة الالتزام بالتعليمات المنظمة للعمل، خاصة ما يتعلق بخطوط السير والمأموريات الرسمية، مؤكدًا أهمية التنسيق بين الإدارات المختلفة لتحقيق الانضباط والكفاءة.

كما استعرض الاجتماع أبرز المعوقات التي تواجه الإدارات في تنفيذ مهامها، إلى جانب مناقشة الحلول المقترحة للتغلب عليها، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء داخل المنطقة الأزهرية.

واستمع الدكتور مجدي السعيد خلال اللقاء إلى عروض تفصيلية من مديري الإدارات، الذين استعرض كل منهم أبرز إنجازاته خلال الفترة الماضية، إلى جانب الخطط المستقبلية لكل إدارة، وأولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، في ضوء توجيهات قطاع المعاهد الأزهرية وتطلعات التطوير المؤسسي.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من الاجتماعات الدورية التي يعتزم رئيس الإدارة المركزية عقدها لمتابعة الأداء وتقييم الخطط التنفيذية لكافة الإدارات الفنية والإدارية بالمنطقة