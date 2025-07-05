إعلان

بالأسماء.. 4 مرشحين لـ"الشيوخ" بأسوان في اليوم الأول لتلقي طلبات الترشح

06:16 م السبت 05 يوليو 2025
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    لجنة تلقى طلبات الترشح لمجلس الشيوخ فى اسوان
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أسوان – إيهاب عمران:

بدأت اليوم السبت، لجنة تلقي طلبات الترشح لمجلس الشيوخ بمحافظة أسوان، استقبال طلبات الراغبين في خوض انتخابات مجلس الشيوخ، ومن المقرر أن تستمر اللجنة في عملها حتى يوم الخميس، 10 يوليو، وفقًا لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.

صرح المستشار محمد عبد الحق، رئيس لجنة تلقي الطلبات، بأن أربعة مرشحين تقدموا بأوراقهم اليوم، وهم: ياسين عبد الصبور محمد عن حزب حماة الوطن، أحمد ياسين منصور عن حزب الغد، أحمد سعد الدين أحمد عن حزب مستقبل وطن، متولي محمد متولي عن حزب النور.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انتخابات مجلس الشيوخ 2025 انتخابات مجلس الشيوخ أسوان المستشار محمد عبد الحق الهيئة الوطنية للانتخابات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

شديد الحرارة واضطراب الملاحة وشبورة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا الأحد
بدون قوائم.. 201 طلب فردي في أول أيام الترشح لمجلس الشيوخ (تفاصيل)