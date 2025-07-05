أسوان – إيهاب عمران:

بدأت اليوم السبت، لجنة تلقي طلبات الترشح لمجلس الشيوخ بمحافظة أسوان، استقبال طلبات الراغبين في خوض انتخابات مجلس الشيوخ، ومن المقرر أن تستمر اللجنة في عملها حتى يوم الخميس، 10 يوليو، وفقًا لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.

صرح المستشار محمد عبد الحق، رئيس لجنة تلقي الطلبات، بأن أربعة مرشحين تقدموا بأوراقهم اليوم، وهم: ياسين عبد الصبور محمد عن حزب حماة الوطن، أحمد ياسين منصور عن حزب الغد، أحمد سعد الدين أحمد عن حزب مستقبل وطن، متولي محمد متولي عن حزب النور.