مكتبة الإسكندرية تطرح أحدث إصداراتها فى معرضها الدولي

الإسكندرية - محمد البدري:

كشفت مكتبة الإسكندرية عن طرحها ستة من أبرز إصداراتها الحديثة، إلى جانب مجموعة واسعة من الدوريات المتخصصة؛ في إطار مشاركتها بالدورة العشرين من معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، والذي يُقام في الفترة من 7 إلى 21 يوليو الجاري.

وتشمل الإصدارات الجديدة كتاب "الرماية وفنون الفروسية في العصر المملوكي" للدكتور محمد إبراهيم عبد العال، ولوحات "تفاصيل الإسكندرية المعمارية – مبنى فينيسيا الصغرى" للمهندس محمد جوهر، إضافة إلى ثلاثة كتيبات ضمن سلسلة "تراث الإنسانية للنشء والشباب"، تتناول شخصيات مصرية بارزة مثل الإمام حسن العطار، وملك حفني ناصف، والمعماري حسن فتحي، فضلاً عن إصدار فكري بعنوان "جدل الدين والتنوير" للكاتب صلاح سالم.

كما عرضت المكتبة عددًا من إصداراتها الدورية، من بينها مجلة "ذاكرة مصر"، وسلاسل "مراصد"، و"أوراق"، و"أبجديات"، و"كراسات قبطية"، إلى جانب روايات المشروع القومي لتوثيق التراث المسرحي.

ويشهد معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب هذا العام مشاركة 78 دار نشر مصرية وعربية، مع تخصيص أجنحة مستقلة لكتب الأطفال والكتب النادرة، وتكريم المفكر المغربي الراحل محمد بن عيسى كشخصية المعرض.