السيطرة على حريق داخل مصنع غزل ونسيج بالعاشر في الشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:



أصيب شخصين في حادث اندلاع حريق داخل مصنع غزل ونسيج بالمنطقة الصناعية الثانية بنطاق قسم شرطة أول العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية وتم نقلهما إلى المستشفى بينما تمكنت الحماية المدنية من إخماده.



تلقت مديرية أمن الشرقية، إخطارا يشير إلى اندلاع حريق بمصنع غزل ونسيج بالمنطقة الصناعية الثانية وعلى الفور انتقلت الجهات الأمنية المعنية إلى موقع البلاغ فيما تم الدفع بسيارات الإطفاء من قبل الحماية المدنية فضلا عن الدفع بسيارات الإسعاف تحسبا لوقوع إصابات.



وتمكنت الحماية المدنية من إخماد الحريق، وكان قد أصيب شخصين من العمال داخل المصنع جراء الحريق وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وتحرر المحضر اللازم للواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرتها.





