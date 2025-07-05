محافظ الشرقية: "سيطرنا على حريق مصنع الغزل بالعاشر دون وفيات"

الشرقية - ياسمين عزت:



تابع المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، حادث نشوب حريق بمصنع أقمشة في المنطقة الصناعية الثانية بمدينة العاشر من رمضان، حيث تم الدفع بعدد 4 سيارات إطفاء و6 سيارات إسعاف للتعامل السريع مع الحادث.



وأوضحت الدكتورة أسماء عبد العظيم الطاهر، المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية، أنه تم التنسيق مع جهاز مدينة العاشر من رمضان، والذي أفاد بوصول سيارات الإطفاء وخزانات المياه وسيارات الإسعاف إلى موقع الحريق، وجارٍ العمل للسيطرة الكاملة على النيران.



وأضافت أن الحادث أسفر عن إصابة شخص واحد، جرى نقله إلى مستشفى جامعة العاشر من رمضان لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، مؤكدة عدم وجود أي حالات وفاة.



كما أوضحت أن غرفة العمليات بمركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة تلقت بلاغًا فور اندلاع الحريق، وجارٍ المتابعة لحظة بلحظة والتنسيق مع الجهات المعنية لحين انتهاء الحادث تمامًا.







