إعلان

الإثنين.. "الشيوخ" يناقش مواجهة التعديات على نهر النيل

كتب : نشأت علي

12:15 م 17/01/2026

مجلس الشيوخ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- نشأت علي:

تناقش لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محسن المطران، خلال اجتماعها المقرر يوم الإثنين، اقتراحًا برغبة مقدَّمًا من النائب المهندس علاء عبدالنبي، وكيل لجنة الزراعة والري، بشأن سبل مواجهة التعديات على نهر النيل وحمايته.

ويأتي الاقتراح في إطار الحرص على حماية نهر النيل باعتباره مصدرًا رئيسيًا للأمن المائي المصري، في ظل استمرار بعض الممارسات المخالفة التي تمثل تهديدًا مباشرًا للمجرى المائي، وتؤثر سلبًا على البيئة والصحة العامة والأنشطة الزراعية.

وأوضح النائب مقدِّم الاقتراح أن المذكرة الإيضاحية تضمنت عددًا من المقترحات، من بينها تشديد الرقابة على ضفاف النهر، وتفعيل القوانين الرادعة ضد المخالفين، وتسريع إجراءات إزالة التعديات، إلى جانب تعزيز التنسيق بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة والجهات التنفيذية المعنية.

كما أكد أن مواجهة التعديات على نهر النيل تتطلب تكاتفًا مؤسسيًا، وتوعية مجتمعية مستمرة بأهمية الحفاظ على هذا المورد الحيوي، بما يضمن استدامته وحماية حقوق الأجيال القادمة.

وتهدف اللجنة، من خلال مناقشة الاقتراح، إلى الخروج بتوصيات واضحة تُرفع إلى الحكومة لدعم جهود الدولة في حماية نهر النيل ومنع أي تعديات مستقبلية عليه.

اقرأ أيضًا:

اليوم.. تدشين منظومة التذكرة المميكنة لأتوبيسات النقل العام بالقاهرة

شديد البرودة وتحذيرات من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

سد النهضة.. هل تتحول الأزمة لشراكة استراتيجية بمجالات الطاقة؟

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس الشيوخ محسن المطران نهر النيل التعديات على نهر النيل علاء عبدالنبي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تخفيف حبس محمد عبد العاطي لـ3 أشهر بدلًا من سنتين في قضية بث محتوى خادش
حوادث وقضايا

تخفيف حبس محمد عبد العاطي لـ3 أشهر بدلًا من سنتين في قضية بث محتوى خادش
رسميًا.. إطلاق منظومة الدفع الإلكتروني في 300 من أتوبيسات النقل العام
أخبار مصر

رسميًا.. إطلاق منظومة الدفع الإلكتروني في 300 من أتوبيسات النقل العام

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بمنتصف تعاملات السبت
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بمنتصف تعاملات السبت
لماذا عاد سد النهضة إلى أجندة ترامب؟.. مسؤول أمريكي سابق يوضح لمصراوي
أخبار مصر

لماذا عاد سد النهضة إلى أجندة ترامب؟.. مسؤول أمريكي سابق يوضح لمصراوي
رمضان 2026.. الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان غدًا
أخبار مصر

رمضان 2026.. الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان غدًا

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

نيجيريا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

اضغط هنا.. ترددات 7 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر ونيجيريا