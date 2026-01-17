الإثنين.. "الشيوخ" يناقش مواجهة التعديات على نهر النيل

كتب- نشأت علي:

تناقش لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محسن المطران، خلال اجتماعها المقرر يوم الإثنين، اقتراحًا برغبة مقدَّمًا من النائب المهندس علاء عبدالنبي، وكيل لجنة الزراعة والري، بشأن سبل مواجهة التعديات على نهر النيل وحمايته.

ويأتي الاقتراح في إطار الحرص على حماية نهر النيل باعتباره مصدرًا رئيسيًا للأمن المائي المصري، في ظل استمرار بعض الممارسات المخالفة التي تمثل تهديدًا مباشرًا للمجرى المائي، وتؤثر سلبًا على البيئة والصحة العامة والأنشطة الزراعية.

وأوضح النائب مقدِّم الاقتراح أن المذكرة الإيضاحية تضمنت عددًا من المقترحات، من بينها تشديد الرقابة على ضفاف النهر، وتفعيل القوانين الرادعة ضد المخالفين، وتسريع إجراءات إزالة التعديات، إلى جانب تعزيز التنسيق بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة والجهات التنفيذية المعنية.

كما أكد أن مواجهة التعديات على نهر النيل تتطلب تكاتفًا مؤسسيًا، وتوعية مجتمعية مستمرة بأهمية الحفاظ على هذا المورد الحيوي، بما يضمن استدامته وحماية حقوق الأجيال القادمة.

وتهدف اللجنة، من خلال مناقشة الاقتراح، إلى الخروج بتوصيات واضحة تُرفع إلى الحكومة لدعم جهود الدولة في حماية نهر النيل ومنع أي تعديات مستقبلية عليه.

