الشعبة: انخفاض أسعار الدواجن بنحو 10 جنيهات في الأسواق منذ بداية العام

كتبت- دينا خالد:

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الدواجن شهدت انخفاضا بنحو 10 جنيهات للكيلو منذ بداية شهر يناير الجاري.

وأضاف السيد، لمصراوي، أن يعر كيلو الدواحن الحية انخفض في المزرعة ليسجل 66 جنيها للكيلو مقابل 76 جنيها للكيلو في فترة أعياد الميلاد.

وأوضح السيد، أن كيلو الدواحن الحية سجل اليوم في الأسواق ما بين 75 و80 جنيها للكيلو، مقابل 85 و90 جنيها للكيلو قبل أسبوعين.

وأرجع السيد، انخفاض الأسعار إلى تراجع الطلب بعد انتهاء فترة أعياد الميلاد، وهو ما عاد بالأسعار معدلاتها الطبيعية قبل الزيادة.

ويرى السيد، أن انخفاض الطلب يجعل الأسعار غير عادلة للمربين، ولا تحقق هامش ربح مقبول، مشيرا إلى أن سعر 75 جنيها في المزرعة مان سعر مناسب للمربيين ويحقق لهم هامش ربح مقبول.

وتوقع السيد، أن تعود الأسعار للارتفاع التدريجي مع اقتراب شهر رمضان لتصل إلى مستويات الـ 70 جنيها.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، بحسب بيانات سابقة لشعبة الدواجن بالغرفة التجارية.

اقرأ أيضًا:

خبراء: الذهب مرشح للارتفاع محليا وعالميا رغم التصحيحات المؤقتة

قفز 120 جنيهًا.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال أسبوع؟

كيف تعيد مصر رسم خريطة تداول الغاز في شرق المتوسط؟