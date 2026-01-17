إعلان

الشعبة: انخفاض أسعار الدواجن بنحو 10 جنيهات في الأسواق منذ بداية العام

كتب : دينا خالد

12:03 م 17/01/2026

أسعار الدواجن

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- دينا خالد:
قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الدواجن شهدت انخفاضا بنحو 10 جنيهات للكيلو منذ بداية شهر يناير الجاري.
وأضاف السيد، لمصراوي، أن يعر كيلو الدواحن الحية انخفض في المزرعة ليسجل 66 جنيها للكيلو مقابل 76 جنيها للكيلو في فترة أعياد الميلاد.
وأوضح السيد، أن كيلو الدواحن الحية سجل اليوم في الأسواق ما بين 75 و80 جنيها للكيلو، مقابل 85 و90 جنيها للكيلو قبل أسبوعين.
وأرجع السيد، انخفاض الأسعار إلى تراجع الطلب بعد انتهاء فترة أعياد الميلاد، وهو ما عاد بالأسعار معدلاتها الطبيعية قبل الزيادة.
ويرى السيد، أن انخفاض الطلب يجعل الأسعار غير عادلة للمربين، ولا تحقق هامش ربح مقبول، مشيرا إلى أن سعر 75 جنيها في المزرعة مان سعر مناسب للمربيين ويحقق لهم هامش ربح مقبول.
وتوقع السيد، أن تعود الأسعار للارتفاع التدريجي مع اقتراب شهر رمضان لتصل إلى مستويات الـ 70 جنيها.
وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، بحسب بيانات سابقة لشعبة الدواجن بالغرفة التجارية.

اقرأ أيضًا:

خبراء: الذهب مرشح للارتفاع محليا وعالميا رغم التصحيحات المؤقتة

قفز 120 جنيهًا.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال أسبوع؟

كيف تعيد مصر رسم خريطة تداول الغاز في شرق المتوسط؟

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الدواجن غرفة القاهرة التجارية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حبس "أم شيماء جمال" لحين نظر الدعوى أمام الاقتصادية
حوادث وقضايا

حبس "أم شيماء جمال" لحين نظر الدعوى أمام الاقتصادية
رابط تحميل دليل العمرة من مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية
أخبار مصر

رابط تحميل دليل العمرة من مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بمنتصف تعاملات السبت
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بمنتصف تعاملات السبت
"لمشاهدة مباراة مصر ونيجيريا".. طريقة ضبط القناة الجزائرية الأرضية
رياضة عربية وعالمية

"لمشاهدة مباراة مصر ونيجيريا".. طريقة ضبط القناة الجزائرية الأرضية
مفاجأتان و5 تغييرات.. تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة نيجيريا
رياضة عربية وعالمية

مفاجأتان و5 تغييرات.. تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة نيجيريا

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

نيجيريا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

اضغط هنا.. ترددات 7 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر ونيجيريا